Cruz Azul apuesta por seleccionado nacional para reforzar su defensiva; esto es lo que se sabe

Ciudad de México.- En la búsqueda de reforzar su zona baja, la directiva de Cruz Azul permanece en la búsqueda de un defensa central y, ante la falta de cupos en sus plazas de No Formado en México (NFM), los esfuerzos deben ser enfocados en el fichaje de un futbolista mexicano. De acuerdo con la prensa especializada, La Máquina tiene como prioridad el fichaje de César Montes, quien actualmente juega en el FC Lokomotiv Moscú de Rusia.

Ante la lesión de Jesús Chiquete Orozco ocurrida en la vuelta de las Semifinales del Apertura 2025, el equipo cementero ha centrado su atención en el seleccionado nacional; sin embargo, hasta el momento no hay negociaciones formales con el jugador. Montes está de vacaciones luego de celebrar su boda y tendrá que reportar con el club ruso, aunque reportes indican que podría cambiar de aires para llegar con un mejor nivel a la Copa del Mundo de 2026.

Una fuente me asegura pláticas avanzadas por César Montes. Mientras que el entorno del jugador me dice que nada por el momento con Cruz Azul, se encuentra en el festejo de su casamiento y que reportará con normalidad en Rusia", explicó Gerardo González, insider de Cruz Azul, a través de una publicación en su cuenta oficial de X.

Anteriormente, el nombre del defensor mexicano ha sido vinculado a otros equipos de la Liga MX, incluidos el Club América y Chivas, los cuales sondearon la posibilidad de hacerse con sus servicios en años anteriores. Después de su participación en el Mundial de Qatar 2022, el sonorense emigró a Europa para jugar con el RCD Espanyol y posteriormente fichó con el UD Almería, aunque con ambos equipos descendió de categoría.

Miguel Borja ya llegó a México

En otra noticia sobre el entorno de Cruz Azul, el delantero colombiano, Miguel Borja, ya llegó a México para ultimar detalles y ser nuevo refuerzo de La Máquina de cara al Clausura 2026. Tras haber quedado libre luego de finalizar contrato con River Plate de Argentina, el atacante llega al cuadro celeste en calidad de agente libre y, para que pueda ser registrado, la directiva cementera deberá liberar una de sus plazas de No Formado en México (NFM).

Fuente: Tribuna del Yaqui