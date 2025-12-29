El boxeador Anthony Joshua sufre accidente automovilístico en Nigeria; dos personas murieron

Ogun, Nigeria.- El afamado boxeador británico, Anthony Joshua, se vio involucrado en un accidente automovilístico en el que murieron dos personas en el estado de Ogun, Nigeria, el cual se registró este lunes 29 de diciembre de 2025. El percance vial ocurrió sobre una vía principal que conecta dicha entidad con Lagos, el centro económico del país. El todoterreno que viajaba chocó contra un camión estacionado en la zona de Makun.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el comisionado de información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso, confirmó el lamentable incidente e indicó que se habían enviado ambulancias al lugar de los hechos, rescatando al pugilista y trasladando a un hospital no revelado. Olusegun Ogungbemide, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial, detalló que el vehículo se desplazaba a exceso de velocidad, según las investigaciones preliminares.

Viajaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y chocó contra un camión estacionado aparcado al lado de la carretera", mencionó el funcionario.

Anthony Joshua car crash witness describes harrowing scene where two died ‘on the spot’ https://t.co/8Mm68ahH6Y pic.twitter.com/IXVFNoxaTW — New York Post (@nypost) December 29, 2025

En declaraciones realizadas para el diario local The Punch, testigos del hecho señalaron que Joshua viajaba como pasajero en un Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros y el conductor, quienes perdieron la vida a causa del accidente. Lanre Ogunlowo, comisionado de policía del estado de Ogun, explicó a una agencia de noticias que el deportista se recupera en un nosocomio de la región, aunque se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Cabe mencionar que Nigeria es la tierra natal de los padres de Anthony Joshua y, a la edad de los 11 años, estuvo en un internado de este país africano. Apenas el pasado 19 de diciembre, el boxeador se impuso a Jake Paul en una pelea que se llevó a cabo en la ciudad de Miami, Florida. De acuerdo con prensa especializada, Joshua se estaba preparando para reclamar el título mundial de peso pesado, mismo que perdió en 2021 ante Oleksandr Usyk. Incluso, ha estado en conversaciones para pelear contra su compatriota Tyson Fury en 2026.

uD83DuDE91 Britanyali eski dünya agir siklet boks sampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da geçirdigi trafik kazasinda hafif yaralanirken kazada iki kisi hayatini kaybetti. pic.twitter.com/VAHKhzouoW — TRT Spor (@trtspor) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui