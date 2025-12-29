El jefe mayor seguirá: Andy Reid planea regresar como entrenador de Kansas City

Kansas City, Estados Unidos.- Que no cunda el pánico en Kansas City. A pesar de quedarse fuera de los playoffs por primera vez en más de una década, al interior del equipo de los Chiefs no se ha pensado en tomar decisiones a la ligera, ni mucho menos realizar cambios drásticos en el cuerpo técnico.

Esto último lo confirmó este lunes el entrenador Andy Reid, quien dijo que planea regresar la próxima temporada, apartando cualquier idea de una retirada inminente con una broma irónica sobre su estatus en una franquicia a la que ha llevado a tres títulos de Super Bowl.

"Quiero decir, creo que voy a volver, ¿no?", le dijo Reid a periodistas locales de Kansas City en una llamada de Zoom. "Si me aceptan de vuelta, volveré. Nunca se sabe en este negocio. Esa es difícil. Pero lo planeo, sí", señaló Reid, de 67 años, quien está acostumbrado a responder preguntas sobre su futuro en febrero, después de que los Chiefs hubieran jugado el Super Bowl, algo que ya habían hecho en los tres años anteriores.

Reid fue claro en su intención de regresar

Pero está menos acostumbrado a afrontar esas preguntas en los últimos días de diciembre, cuando los Chiefs llevan tiempo fuera de la lucha por la postemporada. Kansas City tiene un balance de 6-10 mientras se prepara para su duelo final de temporada este fin de semana ante Las Vegas Raiders.

Reid, que firmó una extensión de cinco años y 100 millones de dólares con los Chiefs en abril de 2024, pasó sus primeras 14 temporadas como entrenador principal en la NFL en Filadelfia, donde llevó a los Eagles a 130 victorias en temporada regular y 10 más en los playoffs. Eso incluyó cuatro temporadas que terminaron en el partido por el título de la NFC y otra que terminó con una derrota en el Super Bowl.

Los últimos 13 años de Reid han sido en Kansas City, donde ha ganado a un ritmo aún mayor. Con Alex Smith como quarterback los primeros cinco años y Patrick Mahomes como titular desde entonces, los Chiefs han acumulado 149 victorias en temporada regular y han terminado 18-8 en los playoffs. Esta temporada pondrá fin a rachas de 10 participaciones consecutivas en playoffs, nueve títulos consecutivos de la AFC Oeste, siete apariciones consecutivas en la final de la AFC y los últimos tres años en el Super Bowl.

De sus cinco participaciones en el gran partido, Reid y compañía han llevado tres Trofeos Lombardi de vuelta a Kansas City. Bill Belichick es el único entrenador con más anillos de Super Bowl, capturando seis de ellos junto a Tom Brady y los Patriots. Reid suma 307 victorias en total. Necesita 18 para adelantar a George Halas y colocarse tercero en la lista histórica de la NFL, solo detrás de Belichick y Don Shula.

Junto a Mahomes, integra una dupla ganadora

