El 'Sargento' jonronero llega a los Cañeros de Los Mochis para los playoffs de la LAMP

Los Mochis, Sinaloa. Los Cañeros de Los Mochis son uno de los ya cuatro equipos clasificados a la postemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); es por eso que el conjunto verde ya detalla sus piezas para encaminarse a la corona de la temporada 2025-2026.

Aunque cuentan con una sólida ofensiva, los de Sinaloa no se quedan con los brazos cruzados y este domingo 28 de diciembre anunciaron la llegada de Jimmy Kerrigan, un pelotero que se caracteriza por su poderío con el madero y una forma intensa de competir en el terreno.

El conocido como 'El Sargento', además de ser un auténtico jonronero, también es inteligente al momento de correr las bases y cuenta con una defensiva sólida y adaptable, que le permite encajar de manera natural en el estilo dinámico que actualmente está imprimiendo el manager Chris Coste.

Jimmy Kerrigan conecta cuadrangular solitario ¡VENGA BRAVOS! uD83EuDD81uD83DuDD25 pic.twitter.com/YZCy1bmTdT — Bravos de León (@NacimosBravos) June 12, 2025

Kerrigan es un viejo conocido de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ya que es una de las estrellas de los Bravos de León, donde el año pasado conectó 16 cuadrangulares y produjo 61 carreras. Para el 2025 dio un paso al frente al disparar 25 metrallazos, ubicándose como el quinto mejor de la liga y remolcando 78 carreras.

El norteamericano también tiene recorrido en la Triple A con la organización de Minnesota Twins, siendo su última temporada en 2021, edición en la que conectó 19 cuadrangulares y produjo 56 carreras. Posteriormente, entre 2022 y 2023, encontró protagonismo en la liga independiente, destacando de manera especial en la temporada 2022 dentro de la American Association.

Fue en ese torneo donde enfrentó al hoy manager cañero Chris Coste y dejó números sobresalientes con 27 cuadrangulares y 89 carreras producidas con los Kane County. Al año siguiente se mantuvo con la misma organización y más tarde dio el salto a la Atlantic League con Southern Maryland.

Cabe destacar que, en la pelota invernal, Kerrigan tuvo un primer acercamiento a la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) en la temporada 2023, experiencia que le permitió conocer el circuito, llegando ahora a Los Mochis con mayor madurez, ritmo competitivo y un rol claramente definido dentro del equipo de cara a los playoffs, que comenzarán el próximo 1 de enero del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui