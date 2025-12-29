Ellos eran los amigos de Anthony Joshua que fallecieron en el fuerte accidente automovilístico

Ogun, Nigeria.- Dos de los amigos más cercanos al boxeador británico, Anthony Joshua, fueron las víctimas mortales en el accidente automovilístico que se registró este lunes 29 de diciembre de 2025 sobre la autopista Lagos-Ibadan, ubicada al suroeste de Nigeria y que es conocida como la carretera más peligrosa de este país africano. El informe oficial indica que el pugilista y sus allegados viajaban a bordo de una camioneta Lexus, la cual chocó contra un camión estacionado en la zona de Makun.

Las autoridades nigerianas divulgaron fotografías del todoterreno en el que se desplazaba el afamado deportista, mismo que quedó completamente destrozado. A pocos metros del vehículo siniestrado, los elementos de seguridad y cuerpos de rescate confirmaron la presencia de un vehículo Mitsubishi, que presuntamente formaba parte del convoy de Joshua, y que resultó intacto. El atleta fue rescatado con vida de entre los escombros y posteriormente trasladado a un hospital cercano de la región.

Gente cercana a Joshua identificaron a los fallecidos como Sina Ghami y Kevin 'Lateef' Ayodele, quienes fungían como entrenador de fuerza y acondicionamiento y entrenador personal de Anthony Joshua, respectivamente. Un representante del boxeador confirmó por la tarde la muerte de ambos, además indicó que el boxeador de origen nigeriano se encuentra en condición estable y permanecerá en observación de los especialistas del nosocomio en el que fue internado.

Con la más profunda tristeza confirmamos, tras un accidente de tránsito ocurrido hoy en Lagos, Nigeria, la muerte de Sina Ghami y Kevin 'Lateef' Ayodele. Ambos eran amigos cercanos y miembros integrales del equipo de Anthony", explicó el portavoz del excampeón mundial de peso pesado.

¿Quiénes eran los amigos de Anthony Joshua?

Ghami, de alrededor de 30 años de edad, fue entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua durante muchos años. Además, era cofundador de Evolve Gym en la ciudad de Londres, Inglaterra, en donde era conocido como un rehabilitador deportivo especializado en lesiones musculoesqueléticas y ejercicios correctivos. También estuvo presente en la esquina del boxeador en su victoria contra Jake Paul apenas el 19 de septiembre en Miami, Florida.

Con respecto a Kevin Ayodele, quien se convirtió al islam y se cambió el nombre a Abdul 'Latz' Latif, era un futbolista que jugó para equipos como Aylesbury United, Tooting & Mitcham United, Hillingdon Borough, AFC Hayes, Chalfont Wasps y Northwood. Su amistad con Joshua surgió en el inicio de la carrera boxística del británico. Sus restos, al igual que los de Sina, fueron trasladados a la morgue de Livewell en Sagamu, así lo informó el Gobierno del estado de Ogun.

