Expelotero estelar de los Houston Astros fortalecerá la ofensiva de los Jaguares en la LAMP

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit se han convertido en el equipo sensación de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). En su primera campaña dentro del beisbol invernal, el conjunto felino ya aseguró su boleto a los playoffs; por eso, la directiva está apostando a lo grande, que es ganar el campeonato.

Para cumplir con ese objetivo, este lunes 29 de diciembre, los de Tepic anunciaron la llegada del infielder David Hensley, quien inclusive ya podrá ver acción en el segundo juego de la serie contra Tomateros de Culiacán. El pelotero de 29 años de edad jugó este año con los Tigres del Licey en la Liga Dominicana, donde tuvo números a la ofensiva de .239 en 23 juegos, sin jonrón, cuatro impulsadas, siete anotadas y .321 en porcentaje de embasarse.

¡Nos estamos reforzando! uD83DuDC4A



Llega a nuestro equipo David Hensley y ya podrá ver acción en el segundo juego de la serie contra Culiacán.uD83DuDE00



Tiene experiencia de Grandes Ligas, ya que entre 2022 y 2024 jugó con Houston y Miami.??uD83CuDDFAuD83CuDDF8



¡BIENVENIDO! uD83EuDD1D#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 pic.twitter.com/rju4TUPq0A — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) December 30, 2025

Cabe destacar que Hensley debutó como profesional en el año 2018 en Clase A de los Houston Astros y ya sabe lo que es pisar el diamante de las Grandes Ligas; entre 2022 y 2024 defendió los colores del conjunto de la Liga Americana y posteriormente jugó para los Miami Marlins.

También militó en la Liga Invernal de Puerto Rico en el invierno 2021-22 y este año debutó en la Liga Mexicana de Beisbol con el Caliente de Durango y Olmecas de Tabasco, donde conectó 14 cuadrangulares y produjo 57 carreras en 75 juegos de manera combinada.

Hacen historia con Jaguares

Hensley llegará a un equipo que vive un gran momento y que sobre todo está haciendo historia; tan solo la semana pasada Carlos Sepúlveda y Alex Delgado entraron a los libros de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). En el caso de 'Carleque', llegó a los 400 imparables de por vida en el circuito, cifra que lo coloca como uno de los peloteros más rentables de los últimos años. Mientras que el inicialista zurdo llegó a los 300 ponches de por vida en la LAMP, momento que enmarcó el pasado 27 de diciembre ante la ofensiva de los Cañeros de Los Mochis.

Tanto Delgado como Sepúlveda son dos de los referentes que tiene Jaguares, siendo además pieza importante en el buen andar del equipo que, junto a Cañeros de Los Mochis, Yaquis de Obregón y Naranjeros de Hermosillo, ya amarraron su boleto a los playoffs de la Liga Arco.

Carlos Sepúlveda llegó con este sencillo, a los 4?0?0? hits en la @Liga_Arco. uD83DuDC4F??



¡FELICIDADES, "CARLEQUE"! uD83DuDE00#RugeNayarit uD83DuDC06uD83DuDD35 pic.twitter.com/uQmXf4Rfc5 — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) December 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui