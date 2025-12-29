LAMP: Yaquis derrota a Naranjeros en Hermosillo y va por la última serie de la campaña

Hermosillo, Sonora.- Con bateo oportuno y una gran salida de Fernando Sánchez, los Yaquis de Ciudad Obregón superaron 7-1 a los Naranjeros de Hermosillo este lunes 29 de diciembre y con esto logran emparejar el Clásico Sonorense en el Fernando Valenzuela.

Ya con el boleto de playoffs asegurado, la Tribu de Cajeme intentará este martes quedarse con la última serie del rol regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) ante el odiado rival, que también ya tiene 'amarrado' su pase a la postemporada.

Noche redonda

Fernando Sánchez y José Samayoa lucieron dominantes durante tres entradas completas al colgar el cero. La primera rayita de la noche llegó en la cuarta en su parte alta, cortesía de Alfredo Hurtado, que con imparable mandó a Víctor Mendoza a la caja registradora.

Los de Cajeme aumentarían su ventaja en la quinta, con jonrón en solitario de Jose Gaitán ante los lanzamientos del inicialista de Naranjeros, mientras que en la sexta, pondrían la tercera anotación en la pizarra, producto de otro cuadrangular, pero ahora del receptor Santiago Chávez.

En la sexta baja, los de Hermosillo romperían el gran trabajo monticular de Sánchez, al romper el cero con un elevado de sacrificio de Jasson Atondo. Pero el gusto les duró poco a los locales, debido a que en la séptima Yaquis definiría el juego con un batazo productor de tres carreras de Victor Mendoza. En la novena Roberto Valenzuela remolcaría la última rayita de la noche con hit remolcador.

La victoria fue para Sánchez, que en seis entradas de labor permitió dos imparables, una anotación y recetó un chocolate; al relevo le siguieron Jonathan Aro, Raff Vizcaíno y Samuel Zazueta. A su vez, el descalabro cargó para José Samayoa, ya que en espacio de cuatro entradas y un tercio toleró cuatro sencillos y un par de rayitas.

Este martes 30 de diciembre se pondrá en marcha el tercero y último juego de la fase regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), donde Yaquis intentará por primera vez en la campaña ganarle la serie y el Clásico de Sonora a los Naranjeros de Hermosillo.

