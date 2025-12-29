Los Ángeles Dodgers se desprenden de pelotero que brilló en la última Serie Mundial

Miami, Estados Unidos.- Los equipos de las Grandes Ligas siguen ajustando sus piezas de cara al arranque de los entrenamientos de primavera y los Miami Marlins este lunes 29 de diciembre dieron un golpe de autoridad, al anunciar la llegada de un pelotero que fue campeón con los Dodgers este año.

Se trata del velocista dominicano Esteury Ruiz, quien llega a cambio del prospecto derecho cubano Adriano Marrero. Ruiz fue una pieza de profundidad en los jardines para los actuales campeones de la Serie Mundial. El caribeño participó en 19 juegos, principalmente como reemplazo defensivo o corredor emergente, dejando números de .190 (de 21-4) con cuatro bases robadas.

Cabe destacar que este movimiento llega días después de que Miami enviara a Dane Myers a Cincinnati Reds a cambio del jardinero de ligas menores Ethan O’Donnell. Igualmente, el exDodgers sustituye el bate derecho y la capacidad defensiva en el jardín central que ofrecía Myers.

The Miami Marlins today acquired OF Esteury Ruiz from the Los Angeles Dodgers in exchange for Minor League RHP Adriano Marrero. To make room on the 40-man roster for Ruiz, the Marlins have designated INF Eric Wagaman for assignment. pic.twitter.com/DVK0m11iLi — Miami Marlins (@Marlins) December 30, 2025

Tras su salida, los Marlins no contaban con una opción clara en el jardín central detrás de Jakob Marsee (más allá del prospecto Víctor Mesa Jr.), ni con otro bateador derecho para los jardines, por lo que la llegada de Esteury cubre esa vacante y se espera que el velocista sea titular.

Ruiz formaba parte del roster de 40 de los Dodgers, así que los Marlins debieron liberar un cupo para incorporarlo, y para ello designaron para asignación a Eric Wagaman. A Ruiz, quien no será elegible para arbitraje hasta después de la campaña 2026. Como novato, Wagaman bateó .250/.296/.378 con 28 dobles, tres triples, nueve cuadrangulares y 53 impulsadas en 140 juegos, cifras que hablan de la garantía que tiene con el madero, pero que deberá seguir otro año más en Triple A.

Por otra parte, Ruiz, quien cumplirá 27 años de edad en febrero, lideró la Liga Americana con 67 bases robadas en la ya lejana campaña 2023 cuando jugaba con los Oakland. Fue segundo en todas las Grandes Ligas, solo detrás de Ronald Acuña Jr., de Atlanta Braves (73). Un año antes, se robó 85 bases en apenas 114 juegos entre sucursales.

Dating back to his pro debut in 2016, new Marlin Esteury Ruiz LEADS ALL OF MINOR LEAGUE BASEBALL with 317 stolen bases ??????



Includes 63 SB at Triple-A last season. pic.twitter.com/4cs82pn6If — Fish On First (@FishOnFirst) December 30, 2025

En total, Ruiz ha sido cambiado cinco veces en su carrera. En 197 juegos disputados entre 2022 y 2025 con San Diego Padres, Brewers, Oakland y recientemente con Los Ángeles Dodgers, dejó línea ofensiva de .241/.296/.343 con 27 dobles, tres triples, ocho bambinazos y 77 bases robadas. En ese lapso, se ponchó 134 veces y recibió 27 bases por bola.

En cuanto a Marrero, el derecho de 18 años firmó con los Miami Marlins procedente de Cuba durante la pasada temporada baja. Registró efectividad de 3.82 con 35 ponches en 33 innings a lo largo de 10 aperturas en la Liga de Verano Dominicana, por lo que es una apuesta a futuro para los bicampeones.

