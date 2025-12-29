Otra oportunidad: Los Baltimore Orioles firman de nuevo al lanzador derecho Zach Eflin

Baltimore, Estados Unidos.- Los Baltimore Orioles continúan sumando piezas a su rotación de pitcheo para la campaña 2026, después de anunciar el regreso del lanzador derecho Zach Eflin con un contrato de 10 millones de dólares por un año, el mismo que incluye una opción mutua para 2027.

Eflin fue adquirido por los Orioles durante la temporada 2024 en un traspaso con los Tampa Bay Rays, y lanzó bien en la recta final de ese año, pero terminó con un récord de 6-5 y una efectividad de 5.93 durante un 2025 plagado de lesiones. Con Baltimore camino a terminar en último lugar, Eflin parecía un candidato para ser traspasado en julio, pero justo antes de la fecha límite entró en la lista de lesionados por problemas de espalda, y finalmente fue descartado para el resto de la temporada.

We have agreed to terms with RHP Zach Eflin on a one-year major league contract for the 2026 season with a mutual option for 2027.



Welcome back to Birdland, Zach! pic.twitter.com/gzKf31T3sk — Baltimore Orioles (@Orioles) December 29, 2025

Ahora y tras convertirse en agente libre, Eflin, de 31 años, regresa a los Orioles. Está previsto que reciba 5 millones de dólares en 2026, más un bonus de firma de 3 millones. Su acuerdo también incluye una opción mutua de 25 millones de dólares para 2027 o una compra de 2 millones de dólares.

Además, el precio de la opción de Eflin y su compra aumentarían dependiendo de cuántas titularidades haga esta próxima temporada: 1 millón de dólares por 15 titulares, 1.5 millones por 20 y 2.5 millones por 25. Como las opciones mutuas casi nunca se ejercen, podría ganar hasta 15 millones de dólares por una temporada.

Previamente, Eflin lanzó para los Phillies (2016-22) y los Rays (2023-24). Su mejor temporada fue con Tampa Bay en 2023, cuando terminó con foja de 16-8 y efectividad de 3.50 en 31 aperturas, ubicándose en el sexto lugar de la votación al premio Cy Young de la Liga Americana.

Tras una decepcionante temporada 2025, Baltimore ha estado activo en el mercado invernal, fichando al bateador Pete Alonso y al relevista Ryan Helsley, y traspasando por el relevista Andrew Kittredge, el jardinero Taylor Ward y el derecho Shane Baz. El jardinero Will Robertson fue designado para asignación y abrir una plaza en la plantilla.

Fuente: Tribuna del Yaqui