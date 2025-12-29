Premios The Best de la FIFA se entregarán en Dubai, Anthony Joshua se accidenta y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este lunes 29 de diciembre, conoce que Dubái, será la sede de la entrega de los premios The Best de la FIFA.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Cristiano no descarta regresar a Europa

Pese a que todavía le quedan dos años de contrato en su actual equipo, Cristiano Ronaldo no cierra las puertas a un posible regreso a las ligas europeas. El delantero portugués mantiene la ambición de seguir compitiendo al más alto nivel con el objetivo de alcanzar la cifra histórica de los mil goles.

Se accidenta Anthony Joshua en Nigeria

El boxeador Anthony Joshua sufrió un grave accidente automovilístico mientras se encontraba en Nigeria. El percance ocurrió cuando una de las llantas de su vehículo se reventó, provocando que perdiera el control y se estrellara contra un camión que estaba estacionado. Lamentablemente, las autoridades informaron que dos personas perdieron la vida en este siniestro.

Entregarán The Best de la FIFA en Dubai

La FIFA anunció que la próxima entrega de los premios The Best se llevará a cabo en Dubái. El evento se realizará en el marco del World Sports Summit, reuniendo a las figuras más importantes del futbol mundial. En esta ceremonia se reconocerá a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui