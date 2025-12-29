Sin corona, sigue siendo el rey: Verstappen es elegido el mejor piloto de la F1 en 2025

Ciudad de México.- A pesar de no haber conseguido hilar su quinto título de la Fórmula Uno, Max Verstappen sigue dominando sobre las pistas de automovilismo; tal es así que este lunes el neerlandés fue reconocido como el mejor piloto de la temporada 2025.

El sitio web de la categoría publicó el ranking, el cual es elaborado por parte de la revista Autosport desde 2008, pero que la misma F1 lo tomó diez años después y, como ya es costumbre, los jefes de las 10 escuderías votaron por el top 10 de conductores que, desde su perspectiva, destacaron en la mayoría de las carreras, y a la hora de nombrar al más destacado no dudaron en colocar a Verstappen en la cima.

Este viene a ser el quinto año consecutivo en que el piloto de Red Bull Racing, quien acabó como subcampeón, encabeza esta votación. Los votos de los jefes de equipo de Fórmula 1 son secretos, por lo que sólo se publica la suma total de unidades. La clasificación general se basa en el sistema de puntos del campeonato (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).

'Mad Max' demostró que sigue siendo el mejor

Sin embargo, en esta ocasión sólo siete directores participaron en la votación: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) y Steve Nielsen (Alpine), junto con el equipo de liderazgo de Aston Martin.

Verstappen, quien más pole positions y más victorias consiguió y llevó la lucha por el título hasta la última carrera, recibió la mayor cantidad de votos, superando a los dos pilotos de la escudería McLaren, el campeón Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

El resto del Top 10 incluye a George Russell de Mercedes como cuarto, Fernando Alonso de Aston Martin quinto, Carlos Sainz Jr. de Williams sexto, Charles Leclerc de Ferrari séptimo, y dos debutantes se colaron a la lista: en el octavo sitio Oliver Bearman de Haas e Isack Hadjar de Racing Bulls, mientras que Nico Hülkenberg de Sauber cerró conteo.

Norris fue el campeón, pero quedó segundo en la votación

Fuente: Tribuna del Yaqui