Anuncian Clase 2025 que ingresará al Salón de la Fama del Deportista Sonorense; son 9 deportistas elegidos

Hermosillo, Sonora.- Un total de nueve personalidades fueron elegidas para integrar la Clase 2025 del Salón de la Fama del Deportista Sonorense, quienes, en base a su determinación, valor y tenacidad, han puesto en alto el nombre del estado en distintas disciplinas deportivas.

Este miércoles, se dio a conocer que la generación de este 2025 tendrá como nuevos integrantes a cuatro atletas, dos entrenadores, un par de cronistas y un directivo. La votación para elegir a los nuevos inquilinos del nicho se celebró el martes 2 de diciembre, en donde cinco de los elegidos consiguieron su lugar en el recinto de inmortales en la categoría de Atleta, Entrenador y Directivo, al ser los más votados (del 1 al 5) en las papeletas en donde participaron 18 candidatos.

La entrenador María del Carmen encabezó la votación

Al frente de las votaciones apareció la entrenadora de gimnasta María del Carmen Valenzuela, con 86 puntos, seguida del mánager de beisbol, Juan Carlos Durazo, quien reunió 64 unidades; en la tercera posición terminó el gimnasta César Valenzuela (54), mientras que en cuarto y quinto se ubicaron los futbolistas Alfonso Zepeda (53) y Sergio 'Buy' Sánchez (52).

Por su parte, en la votación en el rubro de Cronista, Óscar Soria Noriega fue elegido de manera unánime, con 110 puntos, seguido de Adán Agúndez Marrón (95); por lo tanto, ambos serán entronizados en la Clase 2025.

El 'Buki' Soria es también uno de los elegidos

En cuanto a la categoría de Profesional del Salón de la Fama, en donde un Comité de Veteranos se encarga de elegir a los nuevos integrantes, los elegidos en la Clase 2025 serán el futbolista Aarón Gamal Aguirre Fimbres y el directivo de beisbol Enrique Mazón Rubio.

Mazón Rubio siempre ha estado ligado al beisbol

Quienes se encargaron de elegir a los nuevos inmortales fueron cuatro representantes de medios de comunicación: Christian Vernet, José Luis Sibaja, Carlos Cotaque y Kevin González, junto a dos de Asociaciones Deportivas Estatales: Luis Meléndez (halterofilia) y Marco Antonio Soto (taekwondo).

Fueron asistidos por tres personalidades del ámbito deportivo: el multimedallista de Juegos Paralímpicos, Luis Alberto Zepeda; el coordinador de Educación Física Estatal, Raymundo Botello; y Francisco Javier Acuña, gerente deportivo de los Cimarrones de Sonora. Completaron el electorado dos miembros del Salón de la Fama del Deportista Sonorense: Eleuterio Torres y Janeth Wilson.

Erubiel Durazo, titular de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, presidió el evento que tuvo lugar en la sala de juntas del Centro Estatal de Medicina en las instalaciones de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Fuente: Tribuna del Yaqui