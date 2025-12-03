Barcelona pierde a elemento importante; Dani Olmo volverá a las canchas hasta el 2026 por lesión

Ciudad de México.- El Barcelona venció con diferencia amplia al Atlético de Madrid, lo cual los reafirmó en la primera posición de LaLiga, dejando atrás al Real Madrid, aunque no todas son buenas noticias para los culés. Dani Olmo tuvo que salir de cambio tras una aparatosa caída y tan solo unas horas después, se informó que el mediocampista no podrá regresar a las canchas hasta enero del 2026.

Olmo ha sido uno de los mejores elementos en la temporada y, en el mismo partido de la jornada 15, se hizo presente en el marcador cuando el Barcelona tenía un resultado desfavorable. Dani aprovechó una buena jugada de Lamine Yamal y, con un remate cruzado, envió el balón al fondo del arco, igualando los cartones que al final de la jornada quedaron con tres goles para el Barça y uno para el Atlético.

#Deportes | Barcelona se impone ante el Atlético de Madrid y amplía su ventaja en el liderato de LaLiga ???https://t.co/BL2QWCEjSw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

A pesar de la anotación, en esa misma jugada tuvo su desafortunada lesión cuando, desequilibrado, terminó cayendo a la cancha sobre su hombro izquierdo. Las asistencias tuvieron que salir de manera instantánea y, tras una revisión, se informó que tenía que salir de cambio, pues no estaba en condiciones de continuar en la cancha del Camp Nou.

Dani Olmo with a great finish to give Barca the lead but he hurt his shoulder in the process and was subbed off uD83DuDE15 pic.twitter.com/Jfkmq7btiX — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2025

Hansi Flick, estratega del Barcelona, informó en la conferencia de prensa posterior al encuentro que la lesión presentada y las primeras atenciones que recibió en el mismo vestuario por parte del cuerpo sanitario indican que podrá regresar a las canchas hasta el 2026. "Lo de Olmo ha sido una putada, ha chutado y se ha hecho daño en el hombro", comentó Marc Casadó, futbolista y compañero de Dani en el Barcelona.

En el parte médico oficial del Barcelona, confirmaron que la rehabilitación será de aproximadamente un mes y que se eligió llevar a cabo un tratamiento conservador, para que Olmo regrese a las canchas lo antes posible. Como mínimo, se perderá los partidos contra el Real Betis, Osasuna y Villarreal de LaLiga, así como el duelo contra el Eintracht Frankfurt de la Champions League.

INJURY NEWS ??



The first team player Dani Olmo suffered a dislocated left shoulder in the game on Tuesday against Atlético Madrid.



After tests, it has been decided to follow a conservative course of treatment.



Recovery time is approximately one month. pic.twitter.com/xA30OM7RG5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 3, 2025

Además de Dani Olmo, el Barcelona resentirá la ausencia de Fermín López, con lo cual el equipo se quedó sin mediocampistas naturales y tendrán que recurrir a otros elementos que no se desempeñan con tanta naturalidad en dicha posición.

Fuente: Tribuna del Yaqui