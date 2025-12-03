Ben Roethlisberger se une a voces que piden la salida de Mike Tomlin de los Pittsburgh Steelers

Pittsburgh, Estados Unidos.- No sólo los aficionados de los Pittsburgh Steelers están descontentos con el paso del equipo en la presente temporada; también un par de leyendas de Pittsburgh se unieron a este coro que pide que la franquicia deje ir al entrenador Mike Tomlin.

Este miércoles, el exquarterback de los Steelers, Ben Roethlisberger, sugirió durante su podcast 'Footbahlin' que el entrenador podría necesitar un nuevo comienzo en otro lugar. "Quizá sea hora de limpiar la casa. Quizá ya sea hora", dijo el exjugador destacado de la Universidad de Miami en el podcast.

"Me gusta el entrenador Tomlin. Tengo mucho respeto por el entrenador Tomlin, pero quizá también sea lo mejor para él. Quizá lo mejor sea un nuevo comienzo para él. Ya sea en profesionales, quizá sea el entrenador principal de Penn State. ¿Sabes lo que haría en Penn State? Probablemente ganaría campeonatos nacionales, porque es un gran reclutador".

El 'Big Ben' también piensa que es tiempo de un cambio

Este señalamiento se da un par de días después de que James Harrison, quien también jugó bajo las órdenes de Tomlin durante parte de 10 temporadas en Pittsburgh, dijera que "hay que hacer algo" y añadió que no considera a Tomlin un "gran entrenador".

"Nunca he sido una persona que pensara que el entrenador Tomlin era un gran entrenador", dijo Harrison en su podcast 'Deebo and Joe'. "Pensé que era un buen entrenador… Un buen entrenador te hace jugar a tu potencial. Y ahora mismo, los jugadores que tenemos en ese equipo que he visto jugar no están a la altura de su potencial. Un gran entrenador te hace jugar a tu potencial".

Harrison no cree que Tomlin sea un buen coach

Estas críticas surgen después del trastabillante paso de los Steelers (6-6), que han tenido dificultades tras ganar cuatro de sus primeros cinco partidos de esta temporada, y la frustración comenzó a desbordarse durante la derrota en casa del domingo ante los Buffalo Bills, cuando los aficionados abuchearon y corearon "¡Despidan a Tomlin!".

El 'Big Ben' enfatizó que los Steelers no deberían despedir a Tomlin, sugiriendo que sería mejor que las partes lleguen a un "acuerdo" para terminar su tiempo en Pittsburgh. "Esto es lo que no se debe hacer: No se despide a alguien como el entrenador Tomlin", dijo el exmariscal de campo estrella. "Es un entrenador en jefe del Salón de la Fama, es respetado. Lo que se hace es llegar a un acuerdo, y es algo así como: 'Oye, escucha, creo que probablemente sea lo mejor para ambos'.

"El entrenador Tomlin lleva mucho tiempo aquí", dijo Roethlisberger. "Le darías una estatua, lo que fuera, porque se la merece, se la ha ganado. Pero es hora de encontrar al próximo. ¿Quién podría estar aquí los siguientes 20 años?".

Roethlisberger jugó toda su carrera con Pittsburgh

Fuente: Tribuna del Yaqui