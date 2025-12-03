'Checo' Pérez al en el Super Bowl 2026; Cadillac F1 presentará su monoplaza en el espectáculo de la NFL

Ciudad de México.- Cadillac se está preparando para tener su temporada de debut en la Fórmula 1, en la cual se convertirán en el undécimo equipo de la parrilla y usarán el escenario más grande posible para presentar el que será su primer monoplaza. El equipo estadounidense revelará la primera livery que usarán durante el Super Bowl 2026, uno de los mayores espectáculos deportivos más importantes dentro de los Estados Unidos.

El nuevo equipo estará presidido por Graeme Lowdon, que ya cuenta con experiencia dentro de la F1, pues fue director de la extinta escudería Marussia; Cadillac se convertirá en la primera nueva escudería que se integra a la competencia desde el 2016, cuando se tuvo el debut de Haas. El nuevo equipo usará unidades de potencia y transmisión de Ferrari, aprovechando el primer año con la nueva normativa de la FIA.

The livery is set. See you Super Bowl Sunday uD83DuDC40



Mark your calendars uD83DuDD17 https://t.co/8AvMbPRebR pic.twitter.com/v4OhtpzG5k — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 3, 2025

Dan Towriss, CEO de la escudería, declaró que optaron por elegir esa fecha para la presentación debido a que es un evento que representa la cultura de los Estados Unidos, además de que ningún otro equipo ha usado un escaparate de tal magnitud. "El Super Bowl es uno de esos raros momentos en la cultura estadounidense donde el deporte, el entretenimiento y la narrativa se unen", apuntó el dirigente.

La realidad es que el Super Bowl es uno de los mayores atractivos dentro del deporte internacional, además de reunir a aficionados de varios ámbitos, pues se dan cita desde jugadores hasta cantantes y actores. La edición del 2025 tuvo una audiencia de 127.7 millones de espectadores, imponiendo un récord para una transmisión en cadena única en la historia de la televisión estadounidense.

Aunque este no será el primer evento para Cadillac, pues en enero estarán encabezando sus segundas pruebas privadas, además de participar en los test de pretemporada, los cuales serán en Barcelona, del 26 al 30 del mismo mes. Cadillac es el quinto equipo en confirmar sus fechas de presentación, pues antes lo hicieron Red Bull y Racing Bulls (15 de enero en Detroit), Alpine (23 de enero) y Aston Martin (9 de febrero).

Alpine and Cadillac reveal their launch dates uD83EuDD29uD83DuDC40



Be sure to mark those diaries! ??#F1 pic.twitter.com/H72Xf2oo59 — Formula 1 (@F1) December 3, 2025

La presentación durante el Super Bowl será el 8 de febrero, justo un mes antes de que llegue el debut de Cadillac en la F1 durante el GP de Australia del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui