Chivas del Guadalajara pierde a otro elemento más; Alan Pulido abandona al 'Rebaño Sagrado'

Ciudad de México.- Cuando apenas han transcurrido un par de días desde la eliminación de las Chivas del Guadalajara del Apertura 2025, el equipo tapatío ya comenzó a mover sus piezas para depurar su plantilla de cara a los siguientes torneos de la Liga MX. Ahora se sumó el rumor de que Alan Pulido dejará a la institución de Verde Valle debido a las nulas oportunidades recibidas por Gabriel Milito.

El que fuera delantero del Olympiakos fue uno de los elementos menos usados en Chivas durante el Apertura 2025, ya que solo tuvo actividad en cinco compromisos, aunque de ellos, únicamente recibió un par de titularidades. En total, pasó poco menos de 250 minutos en cancha sin poder marcar y tampoco se llevó una asistencia. En la Liguilla tuvo actividad al final del partido de vuelta contra el Cruz Azul.

Esa sería la razón principal por la que estaría saliendo de la institución, aunque su destino permanecería dentro de la Liga MX, pues varios reportes lo ponen como un nuevo elemento del Necaxa. Fue el periodista de Fox Sports, Gustavo Mendoza, el que reveló el que podría ser el nuevo fichaje de los Rayos. "Alan Pulido está muy cerca de llegar al Necaxa, se está hablando de que va a ser el primer refuerzo de Varini con el Necaxa".

Pulido finaliza su acuerdo el 31 de diciembre del 2025, aunque el reportero puntualizó que el Guadalajara cubrirá una parte de su sueldo para que vaya a jugar con los hidrocálidos. El movimiento clave para que esto se concrete es la llegada de Ángel Sepúlveda al 'Rebaño Sagrado', pues el todavía elemento del Cruz Azul acompañará en el cuadro inicial a Armando 'Hormiga' González, delantero que ganó el título de goleo.

Chivas ha sido el equipo más movido en la temporada baja, pues lo primero que se dio a conocer es que la institución había decidido no renovar el contrato con Javier 'Chicharito' Hernández. Así mismo, se filtró que le otorgaron una extensión por cuatro años a la 'Hormiga' González.

Por último, se supo que Cade Cowell estará regresando a la MLS en condición de préstamo con el New York Red Bulls; el norteamericano presentaba un problema similar al de Pulido al no ser tomado en cuenta durante las convocatorias del equipo.

