Choque monticular entre Yaquis y Cañeros: Conoce el desenlace del segundo de la serie

Los Mochis, Sinaloa.- Un auténtico duelo monticular es el que se disputó este miércoles en el Estadio Emilio Ibarra Almada, conocido ahora como Chevron Park, pues tanto el bullpen de Yaquis como el de Cañeros prevaleció. Hasta la publicación de esta nota, el combinado de Los Mochis superaba a la Tribu de Ciudad Obregón 1-0 en siete entradas completas.

Juego cerrado

Brandon Brennan por Yaquis y Omar Araujo por Cañeros se encargaron de colgar el cero en cuatro entradas completas, e inclusive fueron los locales quienes abrieron la pizarra en la quinta con un imparable de Nick Williams que mandó a su compañero Alejandro Urias a la caja registradora para el 1-0. Dicho tablazo fue el único pecado que permitió Brennan en cuatro capítulos y dos tercios. Mientras que Araujo en cinco rollos, solo la ofensiva de Yaquis le conectó tres imparables.

En minutos más el desenlace del partido.