Con goleada, Real Madrid aplasta al Athletic y recorta la diferencia por el liderato de LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid no quiere que la cima de LaLiga se le escape, pues con su victoria por goleada ante el Athletic, volvió a recortar la diferencia que había entre ellos y el Barcelona, líder absoluto de la competencia. Kylian Mbappé comandó la ofensiva blanca en la cancha de San Mamés con un doblete y Eduardo Camavinga coronó con otro tanto para el marcador final de tres anotaciones por cero.

La superioridad por parte de los blancos se hizo evidente en los primeros suspiros del compromiso, pues solo bastaron siete minutos para que el Real Madrid inaugurara el marcador en el recinto de Bilbao. Trent Alexander-Arnold envió un pase milimétrico al francés, quien, con una recepción dirigida, condujo el balón por poco menos de media cancha para luego definir al poste más lejano, haciendo la ataja imposible de realizar para el arquero rival.

Tras la primera anotación, el Real Madrid continuó presionando en la parte alta de la cancha hasta que no fue en los últimos minutos de la primera mitad que cayó una anotación más para los visitantes. De nueva cuenta, Mbappé tuvo que ver con la anotación, aunque ahora fue con un recentro a Eduardo Camavinga, que de cabeza ponía el dos por cero antes del descanso.

El elemento de la Selección de Francia se afianzó el galardón de jugador del partido al 59' con su segunda anotación de la jornada; Mbappé sorprendió a los rivales con un disparo de larga distancia, tomando mal parado a Unai Simón, cancerbero del Athletic. Los locales intentaron reaccionar y, en la parte final, Mikel Jauregizar estuvo cerca de quitarse el cero, aunque Thibaut Courtois pudo preservar su arco sin anotaciones.

Con esta nueva victoria, los dirigidos por Xabi Alonso llegaron a 11 triunfos en sus 15 compromisos, además de tres empates y un solo descalabro, acumulando 36 unidades por las 37 que mantiene el Barça. Los culés mantienen números similares, pues cuentan con 12 triunfos, un empate y dos descalabros; los dirigidos por Hansi Flcik aseguraron su permanencia en la primera posición con su reciente victoria ante el Atlético de Madrid.

