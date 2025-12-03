Estas son las estrellas del deporte invitadas al Sorteo del Mundial 2026: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes, en este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este miércoles 3 de diciembre, conoce a las grandes estrellas del deporte que estarán presentes en el Sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Auto de Cadillac para F1 será presentado en el Super Bowl

Cadillac presentará su monoplaza de Fórmula 1 al público durante el Super Bowl LX, utilizando un anuncio especial en el evento deportivo. Este será el debut visual de su coche de carreras, marcando un hito en su incursión en el campeonato mundial de la máxima categoría del automovilismo.

Clippers corta a Chris Paul

Los Clippers han rescindido el contrato de Chris Paul. El jugador fue notificado de la decisión en la madrugada y posteriormente compartió una historia en sus redes sociales. Debido a las normativas de la liga, Paul no podrá firmar con ningún otro equipo hasta después del 15 de diciembre.

Figuras del deporte invitadas al Mundial

Reconocidas figuras del deporte estadounidense, incluyendo a la leyenda del futbol americano Tom Brady, el icónico exjugador de baloncesto Shaquille O'Neal y la estrella del beisbol Aaron Judge, han sido invitadas a asistir al Sorteo de la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en Estados Unidos.

