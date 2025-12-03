Festival de batazos en el Clásico de la LAMP: Resultado del Juego 2 de Naranjeros vs Tomateros

Culiacán, Sinaloa.- El segundo de la serie del Clásico de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), entre Naranjeros y Tomateros, se puso en marcha este miércoles 3 de diciembre en la capital de Sinaloa. Hasta el momento ambas novenas han encendido sus maderos.

Hasta la mitad de la sexta, los de Sonora cuentan con una ventaja de 8-7 tras un inicio de constantes volteretas. Paul Campbell recibió seis carreras en dos entradas y Luis Cessa permitió siete en el mismo tramo, saliendo ya del partido sin decisión.

De ida y vuelta

Hermosillo abrió el marcador en la primera con doblete de Harold Ramírez y sencillo de Jesús Loya, pero Joey Meneses igualó en el cierre con un jonrón de dos carreras. En el segundo episodio, un rodado de Francisco Lugo adelantó a la visita, aunque Tomateros respondió de inmediato con el empate de Poncho Ruiz y un cuadrangular de tres de JP Martínez.

La tercera volvió a mover el score: Loya impulsó con doblete, Edson García añadió dos más con otro batazo al jardín izquierdo y José Cardona produjo la séptima con un envío al central. En el cierre, Luis Verdugo emparejó la pizarra para Culiacán. Ya en la sexta, Atondo abrió la ofensiva y Willie Calhoun lo llevó al plato para recuperar la ventaja.

