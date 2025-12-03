Gilberto Mora asombra con su nivel; único futbolista mexicano en el top 100 para la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Con apenas 17 años, Gilberto Mora tiene a todo el país asombrado por sus formidables actuaciones con los Xolos de Tijuana en la Liga MX, aunque ahora su nivel alcanzó la proyección internacional. El juvenil y seleccionado nacional es el único jugador nacido en México que es integrado al top 100 para la Copa del Mundo 2026, justa que se espera sea donde alcance su máximo potencial.

Como cada ciclo mundialista, el portal The Athletic publicó una lista de jugadores a seguir durante la justa mundialista venidera, donde se incluyen a los elementos de mayor renombre internacional que deberán tener seguimiento mientras el certamen esté activo. Para formar el ranking, se toman en cuenta cinco puntos: forma actual, rendimiento, peso dentro de la selección, valor de transferencia y su promedio de juego.

La lista la lidera Kylian Mbappé, quien ya es toda una realidad y conquistó la final de la Copa del Mundo 2018 en Rusia, además de llegar a la final del 2022, la misma que perdieron ante Argentina. Los primeros 10 se completan con Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinícius Jr., Lionel Messi, Kevin De Bruyne y Gianluigi Donnarumma; Cristiano Ronaldo cayó hasta el lugar 25.

"Ya aclamado como un talento generacional, ocupará un lugar mucho más alto en la edición 2030 de esta lista si continúa su ascendente trayectoria profesional", se lee en la descripción de Gilberto Mora en dicho artículo. En el Apertura 2025 alcanzó a disputar 11 encuentros, en los cuales marcó tres goles y se llevó una asistencia; cautivó a todos los aficionados en la Liguilla, luego de cobrar un penal a lo 'Panenka' contra Bravos de Juárez.

Este mismo año debutó con la Selección Mexicana, donde fue parte del 11 titular en la fase de eliminación directa en la Copa de Oro, certamen que el 'Tricolor' se quedó con el título tras vencer a Estados Unidos en la fase final. Así mismo, fue pieza clave para México en la Copa del Mundo sub-20, siendo el goleador del equipo en la fase de grupos.

Mora alcanzó el lugar 97 y solo dos elementos más de la Concacaf también formaron parte de dicha lista: Alphonso Davies está en la posición 43 y Christian Pulisic, en el lugar 39.

