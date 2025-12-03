Gran Premio de Abu Dhabi; dónde ver EN VIVO la definición del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Ciudad de México.- La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su última ronda y con el mejor momento posible, pues se definirá al nuevo monarca de la categoría durante el Gran Premio de Abu Dhabi. Tanto Lando Norris como Max Verstappen y Oscar Piastri llegan a la fecha 24 de la campaña con posibilidades de conquistar el Campeonato de Pilotos, por lo que se espera una jornada llena de emociones y guerras de estrategia.

El Gran Premio de Abu Dabi se estableció en el 2009, convirtiéndose en apenas la segunda prueba nocturna tras el Gran Premio de Baréin, el cual se comenzó a correr en el 2004. La carrera se disputa en el Circuito Yas Marina, ubicado en la Isla de Yas, Emiratos Árabes Unidos. Dicha pista consta de 5.281 kilómetros y el GP se constituye de 58 vueltas; Lewis Hamilton es el piloto con más victorias, acumulando cinco laureles.

La ronda anterior de calendario fue el Gran Premio de Qatar, el cual conquistó Max Verstappen; el piloto de Red Bull se llevó la bandera de cuadros tras una errante estrategia por parte de los McLaren que los limitó a las posiciones inferiores. La segunda posición se la llevó Oscar Piastri, mientras que Carlos Sainz se subió al podio con su Williams, quitando de la ecuación a Lando Norris.

#Deportes | Max Verstappen gana el Gran Premio de Qatar y la definición del título será en la última fecha de la F1 uD83CuDFCE?uD83DuDE4Chttps://t.co/Ey8GYa0Ytn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 30, 2025

La clasificación de pilotos la lidera Lando Norris, que al momento ha colectado un total de 408 unidades, con lo que llega a la última fecha con solo 12 puntos de ventaja ante su más cercano perseguidor. Verstappen se encuentra en la segunda posición, concretando una gran remontada en los últimos meses; el piloto de Red Bull tiene 396 puntos, superando por 4 a Oscar Piastri, que viene tercero en la clasificación.

Horarios del Gran Premio de Abu Dabi

Pista: Circuito Yas Marina, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Fecha: Domingo, 7 de diciembre

Horario: 07:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/F1 TV

R A C E uD83EuDD29 W E E K



Full throttle towards the season finale! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/I6CW81zbWA — Formula 1 (@F1) December 1, 2025

Si bien todos llegan con las posibilidades de quedarse con el título, Lando Norris es el que se perfila como favorito al tener el camino más despejado, pues solo necesita finalizar en el podio para asegurar el que se convertiría en su primer campeonato. Para Verstappen, quedarse con la victoria y que Norris quede en cuarto o peor le basta, y Oscar Piastri tiene que aspirar a otras combinaciones de resultados para convertirse en monarca.

Norris. Verstappen. Piastri. uD83CuDF7F



Here's how we could see a World Champion crowned in Abu Dhabi uD83CuDFC6uD83DuDC47#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/2CM0rlVZRQ — Formula 1 (@F1) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui