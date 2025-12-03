MLB: De New York a… New York; los Mets acuerdan con exlanzador de Yankees

Nueva York, Estados Unidos.- En plena reconstrucción de su bullpen y urgidos por un relevista de alto perfil, los New York Mets y el diestro Devin Williams finalizaron este miércoles un contrato de 51 millones de dólares por las tres próximas temporadas. Con este acuerdo, el serpentinero recibirá 5 millones de dólares al año aplazados durante 10 años a partir de 2036, por lo que el contrato no se pagará íntegramente hasta 2045.

Williams, quien pasó la temporada pasada al otro lado de la ciudad con los New York Yankees, finalizó con un récord de 4-6 y con su peor efectividad personal de 4.79, al conseguir 18 salvamentos en 22 oportunidades. Perdió el puesto de cerrador, lo recuperó y luego lo perdió de nuevo antes de terminar el año con cuatro partidos sin permitir carreras durante los playoffs de la Liga Americana.

Williams, de 31 años, podría sustituir al cerrador agente libre de los Mets, Edwin Díaz, en un bullpen renovado o complementarle como uno de los mejores preparadores si Díaz vuelve a firmar. La próxima campaña se espera el regreso de los zurdos Brooks Raley, A.J. Minter y Richard Lovelady, junto con el derecho Huascar Brazobán. Pero las otras opciones saludables de relevo de los Mets en este momento son en gran parte inexpertas, y Minter se perdió la mayor parte de la temporada pasada por un desgarro del músculo dorsal izquierdo que requirió cirugía.

Un dos veces All-Star, Williams ganó también dos veces el premio Trevor Hoffman al Relevista del Año de la Liga Nacional con los Milwaukee Brewers, mientras que el presidente de operaciones de beisbol de los Mets, David Stearns, dirigía ese equipo. Williams también fue elegido Novato del Año de la Liga Nacional en 2020.

Tras el acuerdo, Sterns señaló que "Devin es un lanzador dinámico que ayudará a reforzar la parte trasera del bullpen. Es un brazo experimentado con un historial probado lanzando en situaciones de alta presión. Estamos emocionados de dar la bienvenida a Devin y a su familia a Queens".

Williams, conocido por lanzar un cambio tan engañoso que se llama El Maestro del Aire, ponchó a 90 bateadores y dio 25 bases por bolas en 62 entradas en 67 apariciones durante su única temporada con el uniforme de rayas. Ganó 8.6 millones de dólares en 2025.

