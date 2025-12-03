NFL: Acaba la espera, Deshaun Watson volverá a entrenar con los Cleveland Browns

Cleveland, Estados Unidos.- El mariscal de campo de los Cleveland Browns, Deshaun Watson, fue autorizado para entrenar por primera vez en un año este miércoles, abriendo la ventana de 21 días para que el quarterback regrese a la alineación. Este anuncio abre una ventana para que el equipo lo active en la lista de 53 hombres o lo descarte por el resto de la temporada 2025.

Watson es elegible para ser activado durante la ventana de tres semanas. El veterano de nueve campañas en la NFL se está recuperando de múltiples cirugías en el tendón de Aquiles desde enero y se pensaba que estaría fuera por el resto de la temporada mientras se recuperaba de estos procedimientos.

Kevin Stefanski, entrenador de los Browns, dijo que Watson haría ejercicios individuales al principio antes de posiblemente pasar a trabajar con el equipo. "Ha estado trabajando mucho, rehabilitando. Así que, por fin, salir al campo de entrenamiento con sus compañeros y pasar por individual, creo que es realmente genial para él", dijo Stefanski. "Nuestro objetivo es activar esta ventana de práctica, verle en el campo de práctica, meterle en el ámbito individual, ese tipo de cosas. Ha hecho todo lo que se le ha pedido. Ha sido muy comprensivo en la sala de reuniones del campo de juego con los jugadores. Ahora puede ir a hacer eso en el campo de entrenamiento".

Deshaun ya comenzó a entrenar con el equipo

Watson ha estado en la lateral de los Browns durante los partidos en casa y viajó con el equipo a Las Vegas hace dos semanas para ayudar a guiar al novato Shedeur Sanders durante su primera titularidad en la NFL. Sanders hará su tercera titularidad el domingo cuando los Browns (3-9) reciban a Tennessee (1-11). Joe Flacco fue titular en los primeros cuatro partidos de Cleveland antes de ser traspasado a Cincinnati el 7 de octubre y el novato Dillon Gabriel ha sido titular en seis encuentros.

Shedeur ya se estrenó esta campaña con el equipo

Como titular con Cleveland, Watson tiene un balance de 9-10 con 19 touchdowns, 12 intercepciones y un rating de pasador de 80.7. También es impopular entre los aficionados después de que los Browns enviaran cinco selecciones de draft a los Texans, incluyendo tres en primera ronda, y le firmaran un contrato totalmente garantizado de 230 millones de dólares, considerado uno de los peores en la historia de la NFL.

Fuente: Tribuna del Yaqui