"No necesita a la Selección Mexicana": Representante de Gilberto Mora desaira al 'Tricolor'

Ciudad de México.- Los aficionados al futbol en tierras aztecas están entusiasmados para el inicio de la Copa del Mundo 2026, donde se podría dar la consolidación internacional de Gilberto Mora con la Selección Mexicana. Ante las expectativas, Rafaela Pimienta, agente que representa a la joya de los Xolos de Tijuana, declaró que el juvenil no necesita del rendimiento con el 'Tricolor' para catapultar su carrera a los reflectores mundiales.

Mora está llamado a ser uno de los mejores jugadores de la justa mundialista, señal de eso es que fue incluido como el único mexicano dentro del ranking de 100 jugadores para la Copa del Mundo 2026. Gilberto logró meterse en el puesto 97 de la lista que está encabezada por Kylian Mbappé; a la par de Mora, Alphonso Davies y Christian Pulisic son los otros dos elementos de la Concacaf que son incluidos en el ranking.

Ante la calidad que demuestra en apenas 17 años, Rafaela aseguró que Mora no usará la Selección Mexicana como trampolín para saltar a la fama internacional, pues dependerá de su nivel para ser fichado por clubes de renombre. "Gil no necesita el Mundial o la Selección para hacer sus próximos pasos. Lo puede hacer sin eso. Para él, no es un trampolín la Selección o el Mundial, no lo necesita".

Esto iría contracorriente a lo que se está acostumbrado dentro del futbol mexicano, pues la mayor parte de los elementos aprovechan la vitrina que representa el jugar con el 'Tricolor' para mostrarse a nivel internacional y recibir ofertas para potenciales fichajes en el extranjero. Las declaraciones de la agente causaron controversia, por lo que volvió a aclarar el compromiso que mantiene Mora con el combinado azteca.

Él siempre juega como si fuera el último partido de su vida; lo demostró en su última participación. Tenía la mano recién operada y seguía entrenando para defender a su país".

Cabe recordar que Gilberto Mora estuvo cerca de perderse los dos partidos amistosos de la Selección Mexicana en la fecha FIFA de noviembre, pues sufrió una fractura en un entrenamiento con los Xolos de Tijuana. El joven elemento fue operado y a los días se integró a la convocatoria de Javier Aguirre y terminó por tener participación en uno de los duelos de exhibición.

