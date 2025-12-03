Pelotero de los Yaquis de Obregón firma contrato con un equipo importante en la MLB

Texas, Estados Unidos.- Los Yaquis de Ciudad Obregón han tenido un camino protagonista en la edición 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); además de ser el equipo más dominante en la primera vuelta, la Tribu cuenta con una sólida base de peloteros y este año un joven prospecto se ha robado los reflectores; se trata de Braulio Cavero.

El jugador de 19 años de edad ha pisado el diamante en 29 compromisos, donde ya cuenta con un cuadrangular, cuatro imparables, dos producidas y cinco anotadas, en lo que es su temporada como debut dentro del beisbol invernal del país, pero fue el martes 2 de diciembre cuando el nacido en Ensenada vivió un suceso histórico al firmar contrato con los Rangers de Texas.

Cavero firmando el contrato

El mexicano comenzó su carrera en la Academia de los Acereros de Monclova, donde hizo su estreno este año en la Liga Mexicana de Beisbol con dicha escuadra. En este invierno también cumplió su ciclo como profesional al pisar por primera vez el diamante de la Liga Arco con los Yaquis.

Además de ya tener actividad en ambas ligas del país, Braulio ya sabe lo que es disputar torneos internacionales, debido a que formó parte del conjunto nacional que tuvo actividad en la eliminatoria para el Mundial Sub-18 celebrada en Panamá. En ese certamen, Cavero fue el mejor bateador.

Por otra parte, con esta nueva firma en el mejor beisbol del mundo, la MLB, el joven cañonero seguirá mostrando su evolución con los Yaquis de Ciudad Obregón, escuadra con la que espera dejar cifras contundentes y llegar encendido a los entrenamientos de los Rangers.

Nuestro juvenil patrullero Braulio Cavero oficializó su firma con los Rangers de Texas, la cual marca el inicio rumbo al sueño de llegar al Big Show. Actualmente, Braulio Cavero tiene 19 años; en 2024 comenzó su carrera profesional en LMB con Acereros de Monclova y este invierno debutó con los Yaquis de Obregón. ¡MUCHAS FELICIDADES!", escribió el club de Cajeme en sus redes.

Con jonrón de Braulio Cavero, los @yaquis_oficial timbran par de carreras en la 5ta entrada.#LigaARCO? pic.twitter.com/ASGReCExId — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui