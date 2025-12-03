Real Madrid enciende las alarmas; Trent Alexander-Arnold podría causar baja por nueva lesión

Ciudad de México.- Cuando parecía que el Real Madrid estaba retomando el buen momento y había recuperado a todos los futbolistas que estaban lesionados, un nuevo elemento parece haber presentado un problema muscular en el duelo contra el Athletic. Trent Alexander-Arnold tuvo que ser sustituido y los reportes indican que pudiera tratarse de una lesión de gravedad que alejaría al británico de las canchas por varias semanas.

El Real Madrid estuvo de visita en San Mamés para medirse contra el Athletic y llegaron urgidos de una victoria para cerrar la lucha por la primera posición de LaLiga ante el Barcelona, el cual había logrado la victoria en la jornada 15. Los dirigidos por Xabi Alonso salieron a por todas y se llevaron el triunfo con marcador de tres goles por cero, donde Kylian Mbappé marcó en par de ocasiones y Eduardo Camavinga colaboró con el tercero.

Fue en este encuentro que el británico presentó su problema y tuvo que salir de cambio luego de solo 55 minutos en la cancha del Athletic; Trent Alexander-Arnold despejó un balón a la cancha contraria y, de manera inmediata, comenzó a cojear. El mismo elemento pidió su sustitución, la cual se confirmó luego de una rápida revisión por parte del equipo médico del Real Madrid.

Alexander-Arnold está teniendo su temporada de debut con el equipo español tras su llegada procedente del Liverpool, uno de los fichajes más sonados en el mercado de verano. El británico llegó al equipo y de manera inmediata se ganó la titularidad, aunque una lesión en el muslo causó su baja por más de un mes.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8 uD835uDDD5uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDD4uD835uDDDEuD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDDA: Look at Trent Alexander-Arnold's right foot, this looks HORRIBLE! pic.twitter.com/hgGGS467vp — The Touchline | uD835uDC13 (@TouchlineX) December 3, 2025

Desde su reintegro al equipo, no había rendido como antes de su primer percance muscular, lo que le había costado ser el foco de las críticas, y en el partido que volvió a lucir con su desempeño y hasta se anotó una asistencia, parece haber presentado otro problema de la misma índole. El Real Madrid someterá a Trent a las pruebas correspondientes en su regreso a Valdebebas y posteriormente se dará a conocer el parte médico con los resultados.

En el mismo encuentro, Eduardo Camavinga terminó por salir tras presentar un problema de tobillo, aunque el equipo confirmó que no era una lesión de gravedad y se enfocarán en Trent Alexander-Arnold.

Fuente: Tribuna del Yaqui