Sin campeonato; Terrence Crawford es despojado del título de la CMB que le ganó a Saúl 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- De manera sorpresiva y con algo nunca antes visto, la Comisión Mundial de Boxeo anunció que despojaba del título de la división supermedianos a Terrence Crawford, informó el presidente, Mauricio Sulaimán. El mandatario informó que dicho título, el cual le ganó a Saúl 'Canelo' Álvarez, se le arrebató al estadounidense por no cubrir el pago de las cuotas de sanción y ahora se encuentra vacante.

Crawford se enfrentó al pugilista mexicano en una función del 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos; el norteamericano se impuso por decisión unánime y se hizo con el campeonato indiscutido de las 168 libras. Según la CMB, Terrence recibió una bolsa de 50 millones de dólares y el organismo le concedió un descuento de hasta 3 por ciento para que cubriera las cuotas de sanción, las cuales acumula desde sus combates anteriores.

?? The WBC have now stripped Terence Crawford of his WBC super-middleweight world title due to unpaid sanctioning fees.



Hamzah Sheeraz vs Christian Mbilli has been officially ordered at the WBC Convention for the vacant belt, with Lester Martinez set to become the mandatory… pic.twitter.com/mVeJj3PMHu — Ring Magazine (@ringmagazine) December 3, 2025

Sulaimán insistió en que tomar esta decisión no fue nada fácil, pues Terrence es uno de los boxeadores más constantes y más fieles a la compañía, aunque se optó por el despojo luego de que el púgil hiciera caso omiso de los avisos constantes desde hace varios meses. "Es una decisión complicada, estamos desconociendo a Terence Crawford como campeón del mundo, es lo último que un organismo desea hacer".

Contrario a lo que hemos visto durante estos días, la pasión, la dedicación, la lealtad, el amor al verde y oro, él decide no respetarlo; es su decisión, le deseamos suerte, ya no necesita al Consejo, que Dios lo bendiga y le vaya muy bien".

Así mismo, el presidente aclaró que este problema no es un hecho aislado, pues aun cuando Crawford poseía el título de peso welter, intentó librarse de las cuotas correspondientes a su pelea contra Isaril Madrimov. También, Mauricio Sulaimán aclaró que los pagos que realizan se destinan para apoyar a los boxeadores retirados, enfermos o en situación vulnerable, lo que hace más lamentable la decisión de Crawford.

¡El CMB desconoce como Campeón a Terrence Crawford!



Se negó a pagar la sanción de su pelea con @Canelo en la que ganó alrededor de 50 millones de dólares.



Desde Tailandia uD83CuDDF9uD83CuDDED, les dejo las palabras de Sulaimán @wbcmoro #crawford #CaneloCrawford #cmb #WBC pic.twitter.com/kIbPN02ctp — Omar Pérez Campos (@omardepor) December 3, 2025

Además, el presidente de la CMB designó a los dos boxeadores que disputarán el título ahora vacante: Sulaimán adelantó que Christian Mbilli, campeón interino, se enfrentará al británico Hamzah Sheeraz, que son los mejores clasificados. Por último, afirmó que el que resulte el monarca en el combate antes mencionado, se tendrá que enfrentar a Lester Martínez, nombrado retador obligatorio.

Fuente: Tribuna del Yaqui