Todo se decidirá en el Volcán: Cruz Azul y Tigres empatan en el arranque de las semifinales

Ciudad de México.- Rodó el balón en las semifinales del futbol mexicano y fue el duelo Cruz Azul contra Tigres quien abrió la doble cartelera de este miércoles 3 de diciembre. Tal y como se esperaba, el juego fue de mucha intensidad, con ambos equipos firmando un empate a un gol, por lo que todo se decidirá en el Volcán.

Este resultado favorece a los 'felinos', pues al terminar mejor ubicados en la tabla general (segundo lugar), les basta una victoria y un empate para avanzar a la final, mientras que la máquina necesita la victoria para conseguir con su camino al campeonato.

Acciones

Los visitantes intentaron dar el primer zarpazo con dos disparos que se estrellaron en el poste a los tres minutos: primero, con un remate de Ángel Correa y luego con un tiro de Fernando Gorriarán. Tigres mantuvo su empuje en la zona ofensiva, pero no pudieron sacudir las redes de Andrés Guidiño.

Para la segunda mitad, Nicolás Larcamón hizo algunos cambios en su once, pero fue hasta que ingresaron Lorenzo Faravelli y Rodolfo Rotondi que tuvieron mayor control del partido y mejores ideas ofensivas. Ese enorme momento de los locales se apagó al minuto 61, ya que un centro que parecía tener poco peligro cruzó el área de manera dramática y le cayó a Correa, quien la mandó a guardar, con un fierrazo, imposible para Gudiño.

Termina el partido en empate, y buscaremos el pase a la final el sábado en el Universitario.



¡Dale, Máquina! uD83DuDE82 pic.twitter.com/BxTeOugSUy — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 4, 2025

Con el 1-0 en contra, Cruz Azul entendió que gran parte de la serie estaba en llegar vivo al Volcán, y adelantó líneas. La insistencia dio resultados, debido a que un disparo de Rivero encontró la indiscreta mano de Farfán. El silbante no dudó en marcar el penalti y el 'Toro' convirtió la pena máxima.

Con el empate al minuto 74, los cementeros se encargaron de controlar el balón y buscar el arco de Nahuel, pero ya no llegó ninguna jugada que pudiera cambiar el rumbo del partido, por lo que todo se tendrá que definir el próximo sábado en el Volcán, casa de los Tigres.

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL!!



¡Penal para la Máquina! ???



Farfán hace mano y el Toro Fernández empata desde los once pasos uD83DuDD25



uD83DuDCF2uD83DuDCFA¡Disfruta de lo mejor de la Liguilla MX en VIX! uD83DuDFE0 #ClasicoCementero pic.twitter.com/w60FeGayG8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui