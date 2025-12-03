Tras eliminación de Apertura 2025, elemento de Chivas del Guadalajara cambiará la Liga MX por la MLS

Guadalajara, Jalisco.- Apenas han transcurrido un par de días desde la dolorosa eliminación que tuvieron las Chivas del Guadalajara en el Apertura 2025 y ahora un rumor indica que uno de sus elementos más mediáticos en los últimos años estaría abandonando al equipo. Cade Cowell podría abandonar al 'Rebaño Sagrado' y regresaría a la MLS para los primeros meses del 2026.

En su llegada a las Chivas, Cowell causó bastante revuelo, pues al ser nacido en Estados Unidos, iba en contra de los principios del equipo de solo usar jugadores mexicanos, aunque luego se supo de la descendencia del 'Vaquero'. Hasta el momento, Cowell tiene participación en 63 compromisos, con un promedio de anotación en cada cinco compromisos, pues solo pudo marcar en 12 ocasiones.

La primera BAJA de Chivas uD83DuDEA8@OmarVV9 confirmó que Cade Cowell saldrá del conjunto rojiblanco y seguirá su carrera en New York Red Bulls de la MLS.



Chivahermanos… ¿extrañarán al 'Vaquero'? pic.twitter.com/O1sHuFZ49b — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 3, 2025

El elemento dejó de ser un jugador de confianza de Gabriel Milito, estratega del Guadalajara, pues no fue tomado en cuenta en las últimas jornadas del Apertura 2025 y la primera ronda de la Liguilla, terminando en un par de encuentros en la sub-23. Cade ingresó de última hora en los planes para la vuelta de las semifinales contra el Cruz Azul, luego de la desafortunada lesión de Armando 'Hormiga' González.

Su escasa participación con las Chivas sería la razón principal para que Cowell busque salir del equipo para el 2026 y los rumores lo ponen de regreso a la MLS, a donde iría de préstamo por un año. José María Garrido, periodista y colaborador de Claro Sports, informó a través de su canal de YouTube que el futbolista está próximo para integrarse al New York Red Bulls.

uD83DuDEA8Cade Cawell deja Chivas y se marcha cedido a New York Red Bulls de la MLS. ??https://t.co/jS4eRuhnaV — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 3, 2025

El elemento aspira a poder disputar la Copa del Mundo 2026, aunque con su baja participación en la Liga MX, es poco probable que se integre a la Selección de Estados Unidos. El extremo de 22 años buscará la continuidad con el equipo neoyorquino para establecerse como figura y entrar en el radar de Mauricio Pochettino, estratega estadounidense.

La supuesta transacción sería por 2026, aunque, según lo anotado por el periodista, se incluye una cláusula con opción a compra, por lo que hay la posibilidad de que Cade Cowell haya finalizado su ciclo en la Liga MX. Si así fuera, el 'Vaquero' se despidió de buena manera de los seguidores tapatíos, pues pudo lograr anotar contra el Cruz Azul, aunque no evitó la eliminación de Chivas a manos de los cementeros.

#Deportes | 'Chicharito' Hernández entierra a las Chivas: Cruz Azul vence al Guadalajara y avanza a las semifinales ?https://t.co/AG1DX7bwij — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui