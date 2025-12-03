Tras un pésimo comienzo de campaña en la NBA, Los Angeles Clippers rompen con Chris Paul

Los Ángeles, Estados Unidos.- Como un balde de agua fría cayó en el medio de la NBA el anuncio de que Los Angeles Clippers cortaron lazos con el veterano Chris Paul, cuyo regreso al equipo californiano no fue lo que ambas partes esperaban.

La escuadra se encuentra inmersa en un pésimo inicio de campaña que lo tiene en la parte baja de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, y esta sería una de las razones por las que el equipo anunció la madrugada del martes el cese de relaciones con el veterano jugador.

Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto de los Clippers, dijo que la decisión se tomó después de una reunión en Atlanta que terminó alrededor de las dos de la madrugada de este miércoles 3 de diciembre. Frank dijo que tomó la decisión de romper lazos con Paul el domingo, y luego le dijo al líder histórico de asistencias de la franquicia que necesitaba verle el pasado martes en Atlanta.

El veterano jugador estaba en su última campaña

"Esta decisión no tuvo nada que ver con un incidente, una reunión que ocurrió o no", dijo Frank en una videoconferencia con periodistas, esto en relación con las especulaciones de que Paul y el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, hayan estado enfrentándose o sin hablarse, insistiendo en que la decisión tenía múltiples capas. Frank también insistió en que Lue está a salvo, a pesar del inicio de temporada de 5-16 de los Clippers. "Algunos de nuestros asuntos, respetuosamente, tengo que mantenerlos en casa. Pero esto no se redujo a un solo incidente ni a una sola reunión. Simplemente no era el encaje adecuado".

Paul anunció la noticia en sus redes sociales

Paul dio a conocer la noticia en sus redes sociales poco antes de las tres de la madrugada de este miércoles, publicando: "Acabo de enterarme de que me van a mandar a casa" y añadiendo un emoji de paz. Los Clippers estuvieron en Atlanta para un partido fuera de casa contra los Hawks el miércoles por la noche. Los Ángeles perdió en Miami el lunes por la noche, prolongando así su decepcionante inicio de temporada (5-16).

Paul, de 40 años, juega su vigésima primera temporada en la NBA, y el mes pasado dejó claro que será la última. Doce veces All-Star y dos veces medallista de oro olímpico, ha sido seleccionado cuatro veces para el primer equipo All-NBA, y ocupa el segundo puesto en la historia de la NBA con 12.552 asistencias. Fue el primer jugador en anotar al menos 20 mil puntos mientras registraba al menos 10 mil asistencias; LeBron James y Russell Westbrook también lo han hecho desde entonces.

