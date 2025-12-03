Ya hay fecha para el arranque del torneo Cibacopa 2026; habrá un nuevo equipo

Ciudad Obregón, Sonora.- La cuenta regresiva comenzó, pues este miércoles 3 de diciembre directivos de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa dieron a conocer la fecha en la que comenzará la edición 2026 de este importante certamen. El telón se cortará el próximo 14 de febrero en Torreón, Coahuila, ciudad que hará su estreno en la Costa del Pacífico con la franquicia de Toros de Torreón.

Con la incorporación del equipo 'lagunero', serán 11 clubes los que buscarán llevarse la gloria del máximo circuito de verano: Zonkeys de Tijuana, Rayos de Hermosillo, Ostioneros de Guaymas, Halcones de Obregón, Pioneros de Los Mochis, Frayles de Guasave, Caballeros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Astros de Jalisco, Toros de Torreón, Ángeles de la Ciudad de México.

Cabe destacar que serán los Astros de Jalisco los que saltarán al escenario como los actuales monarcas, tras superar en la final de la Cibacopa a los Zonkeys de Tijuana, en una serie de campeonato que se terminó en siete aguerridos encuentros.

¡LA ESTAMPIDA RETUMBA! uD83EuDD1D



Nos llena de orgullo dar la bienvenida oficial a Grupo Simsa como aliado de Toros Laguna para esta Temporada CIBACOPA 2026. uD83CuDFC0



Juntos, haremos retumbar el Auditoro y llevaremos el nombre de Toros a lo más alto. uD83DuDD25#TOROoNADA pic.twitter.com/IXE0eOSxOk — Toros Laguna Oficial (@toros_laguna) December 1, 2025

Por otra parte, Halcones de Ciudad Obregón, Los Ángeles de la Ciudad de México y Rayos de Jalisco igualmente son de los etiquetados como favoritos, ya que regularmente son equipos que contratan jugadores de gran nivel y con experiencia en la NBA.

A su vez, los Toros de Torreón se despedirán de la Liga Regional de Basquetbol Estatal de Chihuahua, en la que participó durante más de cinco años, donde inclusive se proclamó como monarca en la ya pasada edición del 2023, para ahora intentar marcar una nueva historia en la Liga Mexicana de verano.

Con su incorporación, los de Coahuila se convierten en los pocos equipos que han tenido actividad en las tres principales ligas profesionales en el país: LBE de Chihuahua, Liga Nacional de Baloncesto Profesional y ahora Cibacopa. El rival de los Toros en su debut todavía no se ha dado a conocer.

Prepárense para una nueva temporada donde la pasión, el talento y la garra de nuestros equipos nos harán vibrar en cada partido. Marquen sus calendarios, porque el balón se lanza al aire y la nueva temporada comienza con un duelo imperdible: Sábado 14 de febrero del 2026, Torreón. ¡El partido inaugural será una fiesta de básquetbol! ¡Es tiempo de saltar a la cancha! ¡Es tiempo de la Liga Mexicana de Básquetbol!", escribió el torneo Cibacopa en sus redes sociales.

Desde la frontera hasta el Pacífico y hasta el corazón de México, todos jugamos el mismo juego. uD83CuDFC0uD83CuDDF2uD83CuDDFD#EstoEsBasquet pic.twitter.com/Jg03jMYBvj — Liga Mexicana de Basquetbol CHEVRON CIBACOPA (@cibacopamx) October 8, 2025

Se espera que sea en los próximos días cuando se conozca el calendario oficial de la próxima temporada. Además, de acuerdo a la fecha de inicio, los equipos estarían comenzando su actividad de pretemporada para la segunda semana de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui