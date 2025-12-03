Yaquis de Obregón vs Cañeros de Los Mochis; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en el segundo de la serie

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de un juego donde los maderos sonorenses se hicieron presentes, Yaquis de Obregón intentarán asegurar la serie ante Cañeros de Los Mochis en el segundo compromiso dentro de Chevron Park. La Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) avanza con pasos agigantados y cada juego es determinante para las aspiraciones de cada equipo por conseguir uno de los boletos para los playoffs.

Además de la ofensiva, los lanzadores visitantes también se lucieron al pie del Cerro de La Memoria; por Yaquis, se tuvo como inicialista a Odrisamer Despaigne, que con su actuación disipó las dudas acerca de su salida no concretada por un problema muscular. El 'Asere' lanzó por seis entradas en las que tan solo permitió tres imparables, además de cuatro ponches; le siguieron Cristian Alvarado y Juan Macías para concretar la blanqueada.

El marcador en el estadio de Los Mochis se inauguró en la parte alta del tercer capítulo, con un imparable al jardín derecho por parte de Víctor Mendoza, enviando a la registradora a Sebastián Elizalde. El 'Tano' se convirtió en la figura de la jornada, pues una entrada después conectó un batazo de cuatro estaciones, el cual abandonó el estadio y la bola terminó en las calles aledañas; con el cuadrangular anotaron Juan Carlos Gamboa y Riley Unroe.

La quinta entrada trajo tres anotaciones más, por la misma vía, pues con la 'Chule' Mendoza y Guillermo Williamson en circulación, Santiago Chávez conectó su segundo cuadrangular de la temporada. Víctor Mendoza se trajo la octava anotación con un indiscutible y el marcador final de diez por cero se selló con un home run de dos anotaciones, conectado por Roberto Valenzuela en la apertura del octavo rollo.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Cañeros de Los Mochis

Estadio: Chevron Park, Los Mochis, Sinaloa

Fecha: Miércoles, 3 de diciembre

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/ MegaSports

Para el segundo de la serie, Yaquis de Obregón tiene como lanzador probable a Brandon Brennan, que tendrá apenas su tercera aparición como abridor; el derecho tiene récord de dos victorias y un descalabro, aunque su efectividad es un estratosférico 6.52. Cañeros depositará la responsabilidad de emparejar la serie a Omar Araujo, quien tiene foja de dos triunfos y cuatro reveses, además de 4.91 de ERA.

Fuente: Tribuna de Yaqui