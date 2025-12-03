Yuki Tsunoda rompe el silencio por su salida de Red Bull Racing en 2026: "Fue increíblemente duro"

Ciudad de México.- Red Bull Racing y su equipo filial anunciaron durante el martes, 2 de diciembre, las que serán las alineaciones para la temporada 2026 de la Fórmula 1, confirmando de paso que Yuki Tsunoda dejará a la escudería. El japonés no pudo concretar el rendimiento requerido, lo que le costó perder su lugar en la categoría y tendrá que buscar algún equipo para regresar a la F1 para la campaña del 2027.

El equipo de las bebidas energéticas anunció que Isack Hadjar se convertirá en el nuevo compañero de Max Verstappen para el próximo año; el joven piloto se encuentra en el puesto 14 de la tabla, además de haber alcanzado un podio durante el GP de los Países Bajos. Así mismo, el hueco que dejará el francoargelino en Racing Bulls será ocupado por Arvid Lindblad, que actualmente compite en la Fórmula 2.

#Deportes | Red Bull cambia a sus pilotos para la F1 2026: Isack Hadjar será nuevo compañero de Max Verstappen uD83CuDFC1https://t.co/tJff6okJVZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Ante esta noticia, el japonés reapareció en público para brindar sus primeras impresiones luego del anuncio por parte de Red Bull. El joven piloto relató que saber que no correrá en la F1 fue difícil de digerir, aunque lo tomará como enfoque para tratar de mejorar y conseguir su regreso para los siguientes años. "Descubrir que no tendré un asiento en las carreras en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca".

Voy a demostrar que merezco un lugar en la parrilla. La vida está llena de reveses, y este es el mío. No va a disuadirme de ser el mejor piloto de F1 que pueda ser".

i’m not finished yet.



Finding out I won’t have a race seat in 2026 was incredibly tough, but I’m determined to work harder than ever with Red Bull as test and reserve driver to develop with the team, and prove I deserve a place on the grid. Life’s full of setbacks, and this is… pic.twitter.com/oVxeZF4qCf — ????/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) December 3, 2025

Al momento y tal como ha sucedido con todos los segundos pilotos de Red Bull desde la salida de Sergio 'Checo' Pérez, Tsunoda no pudo cumplir con las expectativas y carrera tras carrera se encuentra en las partes bajas de la tabla. Yuki ocupa el lugar 15 en la clasificación, luego de haber ganado solo 33 unidades, algo totalmente diferente a las 396 que tiene Max Verstappen y con lo cual está peleando el Campeonato de Pilotos.

#Deportes | Max Verstappen va por un nuevo título ¿Qué necesita el piloto de Red Bull para llevarse el Campeonato? uD83DuDE4CuD83CuDFCE?https://t.co/Kxmc8qRmhd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Así mismo, Yuki Tsunoda confirmó que, si bien ya no correrá en la Fórmula 1, permanecerá dentro de la estructura de Red Bull y se desempeñará como piloto de pruebas para la próxima temporada, con la esperanza de poder regresar a la máxima categoría del automovilismo internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui