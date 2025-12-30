Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado 29 de diciembre del 2022, el máximo 'rompe redes' de toda la historia, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, anotó un gol, pero a la eternidad, falleciendo a los 82 años de edad en un hospital de Sao Paulo, Brasil.

La partida del también conocido 'Rey del futbol' fue consecuencia del cáncer de colon que le fue detectado en septiembre de 2021 y que le causó diversas complicaciones. Al tratarse del que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos, TRIBUNA honró la trayectoria del único jugador en ganar tres Copas del Mundo con una plana especial, destacando sus momentos más memorables.

Desde su debut como profesional a los 15 años hasta sus tres copas del mundo y su polémico gol número mil, cada letra y párrafo que este medio le dedicó ese día a Pelé no le hizo justicia a lo que representó su legado dentro y fuera del terreno de juego. Ese día no solo lloró Brasil, sino que fue un día de luto para todo el gremio futbolístico, pues fueron testigos de cómo se quedaban sin su rey.

Personalidades como Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldo Luís Nazário y hasta el propio Lionel Messi le dedicaron un mensaje de adiós al carioca. La cantidad de goles que Pelé anotó en su carrera hasta la fecha es una incógnita; 'O'Rei' asegura que son más de mil y que es el máximo goleador de la historia. Aunque el cálculo de la FIFA es de 767, pero sin duda alguna, lo cierto es que, sin importar la cantidad de 'rompe redes', el brasileño dejó un antes y un después en el futbol.

60 años, 60 historias: El Rey ha muerto; ¡Viva el Rey!

Fuente: Tribuna del Yaqui