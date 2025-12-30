¿A la Liga MX? Es seleccionado nacional, juega en Europa y el América busca su contratación

Ciudad de México.- La directiva del Club América sigue en búsqueda de reforzar su lateral derecha, una posición que ha padecido en los últimos torneos, inclusive han tenido que habilitar a elementos como Israel Reyes, quien nominalmente se desempeñaba como defensor central. A pesar de que hace una semanas se filtró que, a pesar de los rumores, en Coapa no buscan darle salida a Kevin Álvarez, también se reportó que esperan contar con mayor competencia por esa zona del campo.

De acuerdo con información de Matteo Moretto, uno de los periodistas especializados en fichajes más importantes del futbol mundial, el club azulcrema quiere hacerse de los servicios del mexicano Julián Araujo, que actualmente milita en el AFC Bournemouth y que no ha tenido la regularidad después de llegar al equipo inglés en agosto del 2024, llegando procedente del FC Barcelona a cambio de 10.9 millones de dólares.

Club América quiere a Julián Araujo, del Bournemouth. @marca", escribió el comunicador italiano en una publicación que compartió en su cuenta oficial de X.

Club América quiere a Julián Araujo, del Bournemouth. @marca — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 31, 2025

En lo que va de la presente temporada 2025-2026, Julián Araujo no ha sumado minutos en la Premier League, disputando únicamente un partido correspondiente a la Copa de Inglaterra ante Brentford en agosto del presente año. En aquel momento, el canterano del LA Galaxy inició como titular y salió expulsado en los últimos instantes del encuentro. La falta de continuidad lo podía dejar fuera de la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026.

uD83DuDEA8uD83EuDD2F BREAKING: CLUB AMERICA WANTS TO SIGN JULIAN ARAUJO FROM BOURNEMOUTH!



Via @MatteMoretto - @marca https://t.co/OdAB8IXxlw pic.twitter.com/897psjt901 — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) December 31, 2025

Lo buscan desde Escocia

Además del interés por parte de Las Águilas, el Celtic Glasgow, uno de los equipos más poderosos de Escocia, está interesado en el lateral mexicano de 24 años de edad. Esta oportunidad podría significar un resurgir para la carrera de Julián Araujo y le daría oportunidad de recuperar los minutos de juego perdidos, además de formar parte de un club histórico de Europa. La noticia la confirmó el medio The Sun de aquel país.

Actualmente, 'The Celts' marchan en la segunda posición Scottish Premiership (Primera División de Escocia) y se encuentran a sólo tres puntos del líder Hearts, pero con un partido menos. Además, el conjunto británico está participando en la UEFA Europa League; sin embargo, apenas alcanza las posiciones de playoffs.

EXCLUSIVE: Celtic eye stunning January transfer swoop for Premier League star signed for £9m from Barcelonahttps://t.co/l6ctEfxOls pic.twitter.com/BgGmwjyPVE — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui