Arsenal 'aplasta' al Aston Villa del 'Dibu' Martínez y finaliza el 2025 como líder de la Premier League

Ciudad de México.- El Arsenal pudo cerrar el 2025 demostrando su poder ofensivo, luego de aplastar al Aston Villa con cuatro anotaciones que no pudo evitar el arquero argentino, Emiliano 'Dibu' Martínez, y hasta fue cómplice de la jugada que desató la goleada. El guardameta de la 'Albiceleste' cometió un error en una jugada de balón parado con la que comenzó la fiesta de los goles por parte de los locales.

La primera mitad del compromiso en el Emirates Stadium estuvo marcada por el juego trabado y sin mucha claridad por parte de las dos escuadras, las cuales no pudieron generar oportunidades claras para marcar y se marcharon al descanso con el doble cero en el marcador. Sin modificaciones, los 22 protagonistas saltaron al césped, aunque el Arsenal salió decidido a romper el empate y le bastaron solo tres minutos.

Apenas al 48', el Arsenal tuvo un córner por la derecha, el cual fue cobrado con un centro al área chica; Martínez dudó en par de ocasiones para salir a cortar el balón y, para cuando lo intentó, ya tenía a Gabriel Magalhaes encima. El defensa central brasileño le ganó en el salto y solo empujó el esférico con la cabeza para poner el uno por cero.

uD83DuDEA8uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F | GOAL: GABRIEL MAGALHAES OPENS THE SCORING FOR ARSENAL!



Arsenal 1-0 Aston Villa.



pic.twitter.com/45EcDKeKmW — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) December 30, 2025

Este error por parte del arquero derrumbó al Aston Villa, el cual terminó recibiendo tres anotaciones más en un lapso menor a la media hora de juego. Cinco minutos después del primer tanto, Martin Zubimendi firmaba el dos por cero tras un pase filtrado de Martin Odegaard.

Ya con el Aston Villa desfondado, el Arsenal se aprovechó para ampliar la ventaja, siendo Leandro Trossard el artífice del tercer tanto de la jornada, mientras que Gabriel Jesús, el cual había entrado recién, puso el cuatro por cero hasta ese momento. En el tiempo agregado, Ollie Watkins anotó el único gol del Aston Villa, maquillando el apabullante resultado.

El Arsenal llegó a las 14 victorias en la actual temporada de la Premier League, además de tres empates y solo un par de derrotas; el conjunto londinense se encuentra en la primera posición de la tabla con 45 unidades. Su más cercano perseguidor es el Manchester City, que viene con un partido menos, pero a una distancia de 5 puntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui