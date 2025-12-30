Brees y Fitzgerald encabezan a los finalistas al Salón de la Fama de la NFL

Nueva York, Estados Unidos.- El mariscal de campo Drew Brees y el receptor abierto Larry Fitzgerald se encuentran al frente del grupo de cuatro finalistas de la era moderna que en su primer año de elegibilidad buscarán ser entronizados en el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

Los otros dos jugadores elegibles de primer año que también fueron anunciados este martes entre los 15 finalistas son el ala cerrada Jason Witten y el corredor Frank Gore. Willie Anderson, Torry Holt, Luke Kuechly y Adam Vinatieri aseguraron sus lugares después de avanzar a los últimos siete en la votación para la clase de 2025. Hay otros seis finalistas que regresan, con Eli Manning, Reggie Wayne, Jahri Evans, Marshall Yanda, Terrell Suggs y Darren Woodson, todos volviendo a esta etapa.

Drew Brees, Eli Manning and Larry Fitzgerald are among the 15 finalists revealed for the Pro Football Hall of Fame 2026 class uD83CuDFC8 pic.twitter.com/ps4lKtmotE — Yahoo Sports (@YahooSports) December 30, 2025

El comité de selección, compuesto por 50 personas, votará el mes que viene sobre los 15 finalistas y los resultados se anunciarán el 5 de febrero en 'NFL Honors'. Entre tres y cinco de los finalistas serán admitidos en el segundo año de este formato actual.

El comité también considerará a los candidatos de último año Ken Anderson, Roger Craig y L.C. Greenwood, el candidato a entrenador Bill Belichick y el colaborador Robert Kraft. Entre uno y tres de esos finalistas entrarán en el Salón. Solo cuatro personas entraron el año pasado para integrar la clase más pequeña en 20 años. Este año, los principales candidatos para ser entronizados son Brees y Fitzgerald.

Brees ocupa la segunda posición de todos los tiempos entre los mariscales de campo, solo por detrás de Tom Brady con 80,358 yardas por pase y 571 pases de touchdown. Pasó las primeras cinco temporadas de su carrera con los San Diego Chargers antes de firmar como agente libre con los Saints en 2006, donde su carrera despegó.

Le dio a Nueva Orleans su primer título de Super Bowl tras la temporada 2009, cuando fue elegido MVP del partido tras vencer a Peyton Manning y a los Indianapolis Colts. Brees fue seleccionado 13 veces para el Pro Bowl en su carrera, ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año de la AP en 2008 y 2011, fue All-Pro en 2006 y fue All-Pro del segundo equipo en cuatro ocasiones.

Por su parte, Fitzgerald pasó toda su carrera con los Arizona Cardinals tras ser elegido en la tercera posición general en 2004. Sus 1,432 recepciones y 17,492 yardas recibidas en 17 temporadas lo sitúan en segundo lugar histórico tras Jerry Rice.

Fitzgerald fue jugador de un solo equipo

Fuente: Tribuna del Yaqui