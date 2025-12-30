Chivas del Guadalajara y Cruz Azul se 'pelean' por fichar a defensa mexicano del Atlético San Luis

Ciudad de México.- Con menos de dos semanas para que inicie el Clausura 2026, diferentes equipos de la Liga MX siguen moviéndose en el mercado de fichajes con el fin de 'pulir' su plantilla de cara al arranque del siguiente torneo del balompié nacional. Algunos de ellos son las Chivas del Guadalajara y el Cruz Azul, ya que ambos habrían mostrado interés por Eduardo Águila, joven defensivo que milita con el Atlético San Luis.

El defensa central tiene apenas 23 años y ya está consolidado en el cuadro titular del San Luis, además de contar con experiencia en las categorías inferiores de la Selección Mexicana. En la Liga MX, hizo su debut el 6 de enero del 2023 contra el Necaxa y, desde ese mismo torneo, fue consiguiendo titularidades; actualmente, acumula 69 partidos con el Atlético San Luis, en el cual tiene un gol anotado en más de 5 mil 100 minutos disputados.

El mejor torneo en su corta carrera fue el Apertura 2025, mismo en el cual participó en 15 de las 17 jornadas, todas ellas como titular; pese a ser defensa central, finalizó el certamen sin recibir tarjeta de amonestación o un cartón rojo, muestra de su temple dentro de la cancha. Su gran actuación en el torneo despertó el interés de los dos clubes antes mencionados, aunque pareciera que el 'Rebaño' tiene las conversaciones más adelantadas.

Aunque algunos medios descartan que esto sea realidad, periodistas especializados en fichajes como Adrián Esparza Otero, colaborador de TUDN, afirmaron los rumores, asegurando que se podría concretar en las próximas horas. También se manejó que el jugador ya tendría un acuerdo verbal con Guadalajara, lo cual representaría un avance considerable.

EDUARDO ÁGUILA uD83DuDD34??



Objeto de deseo por muchos equipos.



HOY muy cerca de Chivas. pic.twitter.com/lklGiNqG12 — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) December 30, 2025

Esta misma transacción ya se había intentado antes de que comenzara el Apertura 2025 y estuvo a nada de consolidarse, pero se terminó cayendo en los últimos detalles del contrato y, desde entonces, las negociaciones se habían trabado. Hace un par de días, el Atlético San Luis oficializó el fichaje de Benjamín Galindo Jr., elemento defensivo, lo que podría abrir la oportunidad para la salida de Águila.

Pese a que el jugador ya habría dado su visto bueno para partir a las Chivas, el mayor impedimento para el conjunto tapatío es que no pudieron darle salida a Gilberto Sepúlveda. El 'Tiba' ya no entra en los planes de Gabriel Milito y, pese a que varios equipos mostraron interés por él, no se concretó la firma, por lo que su sueldo deberá ser cubierto en su totalidad por el 'Rebaño'.

Fuente: Tribuna del Yaqui