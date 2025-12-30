Defensivo de la Selección Mexicana podría cambiar de club en Europa previo a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Luego de tener casi nula actividad con el Bournemouth de la Premier League de Inglaterra, Julián Araujo podría cambiar de equipo en los meses previos para el inicio de la Copa del Mundo 2026. El defensivo perteneciente a la Selección Mexicana en varias ocasiones está siendo pretendido por el Celtic de Escocia, de acuerdo con lo revelado por un importante medio de dicho país.

Araujo es nacido en Lompoc, Estados Unidos, pero renunció a la nacionalidad de dicho país para vestir la playera 'Tricolor', teniendo su última convocatoria en la Copa Oro 2025, donde México consiguió el título al vencer a Estados Unidos en la final. En total, el lateral derecho tiene 16 compromisos con la playera de la Selección Mexicana, en los cuales no registra anotaciones ni asistencias en poco menos de mil minutos.

En la temporada 2025-2026, ha sido borrado prácticamente del Bournemouth, ya que no ha visto actividad en la Premier League, certamen en el cual marchan en la posición 15 con solo cinco victorias, siete empates y seis descalabros en las 18 jornadas completadas. El único partido en el cual tuvo actividad fue en la ronda 2 de la EFL Cup y fue expulsado en los minutos finales por una doble amarilla.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD Celtic are interested in a January loan move for AFC Bournemouth defender Julian Araujo.



The right-back has struggled for game time this season, making just one appearance in the EFL Cup defeat to Brentford, a move away could give the defender needed minutes. uD83DuDC40 #afcb pic.twitter.com/PcsNlxjZuQ — TransferHub9 (@Thetransferhub9) December 29, 2025

Ante su nula actividad y con el tiempo encima para el arranque de la Copa del Mundo 2026, Araujo está intentando cambiar a un equipo que le permita jugar para ser considerado por Javier Aguirre para la justa internacional. De acuerdo con el medio The Sun de Escocia, el Celtic Glasgow ha mostrado interés por el lateral mexicano.

Dicho equipo escocés marcha en la segunda posición de la Scottish Premiership, solo por detrás del Hearts, a quienes sigue de cerca con un juego menos. El cambio de aires a Araujo no solo le serviría para tener más minutos en cancha, sino que también representaría el llegar a un equipo que pelea por títulos en el certamen local, además de que al momento se encuentra disputando la UEFA Europa League.

En caso de que se concrete este importante fichaje, representaría el cuarto club europeo para Julián desde su salida de la MLS en el 2023, cuando fue fichado por el Barcelona. Luego de apenas un semestre con el equipo culé, fue cedido al UD Las Palmas y luego vendido al Bournemouth, donde se encuentra ahora.

EXCLUSIVE: Celtic eye stunning January transfer swoop for Premier League star signed for £9m from Barcelonahttps://t.co/l6ctEfxOls pic.twitter.com/BgGmwjyPVE — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui