Disfrutan perritos de los Naranjeros de Hermosillo la última serie del rol regular de la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Como ya es costumbre en la organización Naranjeros de Hermosillo, durante la actual temporada se tuvieron varios 'Días del Perro', donde los aficionados al mejor beisbol de México pueden ingresar al estadio Fernando Valenzuela con sus fieles compañeros.

Perros de todas las razas, la mayoría con indumentaria de Naranjeros de Hermosillo, observaron tranquilamente el juego, los aficionados y a las otras mascotas que poco a poco arroparon la casa del equipo capitalino, que culminará su serie del rol regular ante Yaquis de Obregón.

Bruno, Hiny, Aracely Simancas y Patty, disfrutando del juego

Para Naranjeros, las mascotas también son importantes; por eso, durante prácticamente todas las series, los dueños pudieron llevar a sus perros al estadio, ubicándose en la zona de bleachers para comodidad tanto del dueño como de su respectivo acompañante.

Entre los aficionados pudieron verse canes de todas las razas, como Laika, una gran danés que mide más de 1.80 metros, o Book, un bulldog francés que, con mascada de Naranjeros en el cuello, no se perdió detalle de lo que pasaba a su alrededor y sobre todo en la lomita de los disparos.

Frisby y Alejandro cuidando a Maximiliano y Carlota

El evento, sin costo para la mascota, bajo un reglamento, esta promoción fue recurrente durante toda la campaña del conjunto de la capital de Sonora, junto con otras ofertas como boletos 2x1 para estudiantes, bebidas al doble o música en vivo al finalizar los encuentros. Por otra parte, en ocasiones, se incluyen actividades adicionales como 'Doggy Runs' (carreras para perros) y hasta concursos.

Braulio Mata y Fernanda Ballesteros, junto al perrito Book

A decir de los aficionados que llevan a sus fieles compañeros, esta es una tradición de varios años que esperan en cada temporada, porque les permite llevar a sus perritos a disfrutar del que es el pasatiempo tradicional del hermosillense, ir a ver un juego de pelota con la mejor compañía.

Alex y Arelia con Laika y Champie

Fuente: Tribuna del Yaqui