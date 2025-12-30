Dura baja: Los Denver Nuggets perderían a estelar jugador hasta cuatro semanas

Denver, Estados Unidos.- Para los Denver Nuggets, la noche del pasado lunes fue una de gatos negros, ya que no solo perdieron su duelo ante el Miami Heat por 147-123, sino que también sufrieron la baja de su mejor jugador; el pívot serbio Nikola Jokic salió lesionado de ese encuentro.

Pero dentro de lo malo, lo que en un principio se creía que sería una lesión más grave, quedó en un diagnóstico de su rodilla izquierda hiperextendida, lo que no sólo le hará perderse unas semanas, pero evitará la cirugía, añadiendo que el tres veces MVP será reevaluado en cuatro semanas, lo que seguramente es motivo para que los Nuggets respiren aliviados.

A pesar de que es un duro golpe para los Nuggets, que ya sufren de varias lesiones, no es un problema que ponga fin a la temporada ni requiera reparación quirúrgica. Si Jokic se pierde un mes, eso significa que estaría fuera unos 16 partidos, pero podría volver a jugar antes del All-Star Game de la NBA en febrero. Jokic, quien es considerado por muchos como el mejor jugador del mundo en este momento, se lesionó a falta de unos tres segundos en la primera mitad de la derrota de Denver en Miami.

El serbio fue atendido en la cancha

El pívot de 2.10 metros llegó al martes clasificado quinto en la NBA en anotación esta temporada con 29.6 puntos por partido, además de liderar la liga con promedios de 12.2 rebotes y 11 asistencias por encuentro. El único otro jugador en la historia de la NBA que promedió al menos 12 rebotes y 11 asistencias en una temporada completa fue Oscar Robertson con los Cincinnati Royals en 1961-62.

"Obviamente, es parte del partido", dijo el base de los Nuggets Jamal Murray el lunes por la noche tras el partido, hablando antes de que el equipo se enterara de la gravedad de la lesión de Jokic. "Pero nunca queremos que ocurra... El siguiente. Tenemos que centrarnos en lo que hay aquí".

Jokic está en una gran campaña

Jokic estaba solo bajo la canasta y pareció avanzar para ayudar a Spencer Jones, de Denver, a defender una serie de Jaime Jaquez Jr. de Miami justo cuando el tiempo estaba a punto de expirar en el segundo cuarto. Mientras retrocedía, Jones pisó el pie izquierdo de Jokic y pareció que la rodilla del pívot se dobló un poco.

Jokic se desplomó en la pista, agarrándose de la rodilla. Le ayudaron a ponerse en pie y luego se dirigió al vestuario por sus propios medios, aunque con una cojera pronunciada. A Denver aún le quedan cinco partidos en una gira de siete encuentros fuera de casa, que se reanuda el miércoles cuando los Nuggets visiten a los Toronto Raptors.

