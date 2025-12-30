Edgecombe le da un agónico triunfo a los 76ers sobre los Grizzlies con un triple

Memphis, Estados Unidos.- Un triple anotado por VJ Edgecombe con 1.7 segundos restantes en la prórroga llevó a los Philadelphia 76ers a una cerrada victoria por 139-136 sobre los Memphis Grizzlies en un partido muy disputado el martes por la noche.

Tyrese Maxey y Joel Embiid lideraron a los 76ers con 34 puntos cada uno, pero fue Edgecombe, que sufrió problemas de faltas al principio, quien llevó a Filadelfia durante el último cuarto, anotando 13 de sus 25 puntos en ese periodo. Su disparo de 25 pies aseguró la victoria para Filadelfia, que rompió una racha de tres derrotas consecutivas. Edgecombe fue la tercera elección global en el draft de junio procedente de Baylor.

"THIS ROOKIE IS READY FOR THE BRIGHT LIGHTS!" uD83DuDCAB pic.twitter.com/wMgWuZrDr4 — Philadelphia 76ers (@sixers) December 31, 2025

Por Memphis, Ja Morant finalizó con 40 puntos, incluidos 18 en el cuarto cuarto para devolver a Memphis al partido. Cedric Coward terminó con 28 puntos y 16 rebotes, máximos personales en ambos equipos, mientras los Grizzlies perdían su segundo partido consecutivo. El intento de triple de Coward para empatar el partido cuando expiraba el tiempo rebotó en la parte frontal del aro. Santi Aldama y Jaren Jackson Jr. anotaron 15 puntos cada uno, y Jackson capturó 12 rebotes para los Grizzlies.

El duelo resultó muy peleado

Filadelfia llegó al último cuarto con una ventaja de 103-100, y Edgecombe dio a los Sixers una ventaja de 124-118 cerca del minuto cuatro con un par de triples y una penetración. Pero Morant y los Grizzlies reaccionaron para empatar el partido a 128 con menos de un minuto por jugar. Eso llevó el partido a la prórroga.

Edgecombe busca par de puntos ante Memphis

Los dos equipos lanzaron por encima del 50 por ciento en la primera mitad, lo que resultó en un partido con muchos puntos anotados. Pero Memphis se vio frenado por 11 pérdidas de balón, que contrarrestaron a los Grizzlies en nueve de sus 17 triples. Todo eso llevó a un empate a 72 al descanso. Maxey anotó 24 puntos, mientras que Embiid añadió 19. Coward lideró a Memphis con 17 puntos y nueve rebotes.

Fuente: Tribuna del Yaqui