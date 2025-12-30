El Tucson Baseball Team firma un debut para el olvido en la LAMP; se oficializa su eliminación

Tucson, Arizona.- Lo que en el papel se anticipaba como una gran apuesta para la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y la directiva del Tucson Baseball Team, comandada por Víctor Cuevas, resultó en todo lo contrario, ya que el conjunto tuvo un debut para el olvido.

El lunes 29 de diciembre de 2025 por la noche, al caer frente a los Algodoneros de Guasave, se oficializó la eliminación de los de Arizona, por lo que se quedaron sin la oportunidad de avanzar a la postemporada en lo que significaba su primera campaña dentro del beisbol profesional en México.

Además de los planos deportivos, administrativamente también fue un año completamente de terror para Tucson, ya que toda la fase regular de la LAMP la jugaron como visitantes, al no poder solucionar un problema de VISA con las autoridades estadounidenses.

Willie Romero fue el manager que comenzó con este ambicioso proyecto, pero los resultados no fueron del todo positivos dentro del terreno de juego; en la primera vuelta dejaron una marca de 13-23, ubicados en la séptima posición, solamente arriba de Venados y Algodoneros.

Para la segunda vuelta, Tucson le dio las gracias al caribeño y anunció la llegada de un viejo conocido al banquillo: Matías Carrillo, con la encomienda de revertir el panorama, pero tampoco pudo levantar al equipo al ser sotaneros en esta segunda ronda del torneo, ganando solo nueve compromisos, a cambio de 23 descalabros.

Mientras que dentro del terreno de juego, peloteros como Raúl Carrillo, Jesús Fabela, Agustín Ruiz, Alexis Wilson, José Carlos Ureña; los extranjeros Charlie Hasty y River Town no pudieron destacar individualmente, siendo víctimas del mal manejo del club.

Cabe destacar que el Tucson Baseball Team ocupó el lugar de los Mayos de Navojoa, franquicia que era catalogada como una de las más históricas del beisbol invernal y que cuenta todavía con una gran afición que por primera vez en más de cinco décadas no tuvo beisbol profesional.

Tucson no pudo jugar en el Kino Veterans Memorial Stadium

Ahora la estadía del conjunto de Arizona para la próxima campaña está en el aire y, aunque hace unas semanas el presidente de la LAMP, Salvador Escobar, comentó para TRIBUNA que el objetivo es que para la siguiente campaña el Tucson Baseball Team se mantenga, lo cierto es que primero se deberán resolver muchos inconvenientes, tanto deportivos como administrativos.

Fuente: Tribuna del Yaqui