Escándalo en el futbol argentino; incautan edificio de la AFA por presunto lavado de dinero

Ciudad de México.- La Policía de Buenos Aires allanó y aseguró las sedes centrales de la Asociación de Futbol Argentina (AFA), luego de que se revelara una investigación por supuesto lavado de dinero y desvío de fondos ilícitos. La federación había dicho en reiteradas ocasiones que todo se trataba de una campaña para desprestigiar su imagen, aunque en los últimos días el caso se tornó más serio.

De acuerdo con las diversas publicaciones de Olé Argentina, durante las primeras horas del martes, 30 de diciembre, se desplazó un operativo especial al edificio de la AFA para proceder con la incautación del mismo. Esta sede de la Asociación se ubica en Ezeiza, junto al predio donde la Selección Argentina se concentra, y en pocos meses comenzarán los entrenamientos previos a la Copa del Mundo 2026.

uD83DuDEA8URGENTE | ESCÁNDALO MUNDIAL DE CHIQUI TAPIA



"La justicia detectó que los premios millonarios por US$40.000.000,00 de FIFA y CONMEBOL para la AFA Selección por haber ganado el Mundial Qatar 2022, fueron girados directamente A LA SOCIEDAD DE FARONI (exdiputado de Massa) EN EL… pic.twitter.com/JlFDx8J6AF — Empalados (@empaladosok) December 30, 2025

El proceso fue ordenado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en Argentina y es a consecuencia de una investigación inicial contra Javier Faraoni. Dicho empresario es señalado como el responsable de la creación de hasta cuatro sociedades 'fantasmas' en Estados Unidos, para las cuales la AFA habría desviado hasta 42 millones de dólares.

"El informe indica que la Casa Madre designó como agente comercial internacional a TourProdEnter LLC, una empresa que recibió más de US$260 millones por sponsors, derechos televisivos y amistosos. Desde esas cuentas, al menos US$42 millones fueron transferidos de forma sistemática a cuatro sociedades de Miami sin empleados ni actividad comercial", indica el reporte de La Nación.

uD83DuDD35 La empresa de Javier Faroni acordó con la AFA quedarse con el 30% de los ingresos comerciales en el exterior. El contrato, firmado por Chiqui Tapia y Toviggino en 2021, fue hallado en un allanamiento y salió a la luz tras una investigación de LA NACION.



uD83DuDCCC En #MásNoticias pic.twitter.com/7E9kEjhky0 — La Nación Más (@lanacionmas) December 30, 2025

Luego de que se efectuaran los allanamientos, la AFA emitió un escueto comunicado, en el cual solo dejaron en claro que cooperarán con las autoridades con la intención de que los malentendidos se resuelvan lo antes posible. "La AFA en su totalidad, como ya había ocurrido en ocasión anterior, se puso nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario a fin de llevar adelante la medida dispuesta, aportando la documentación física y digital solicitada".

Comunicado oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.



uD83DuDCF0 https://t.co/cMvKHa77Nk pic.twitter.com/awRbi1Kssv — AFA (@afa) December 30, 2025

