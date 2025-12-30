Estos son los jugadores de la Liga MX más costosos del 2025; seleccionado mexicano encabeza la lista

Ciudad de México.- Con el pasar de los años, la Liga MX ha dejado de ser una liga de desarrollo para establecerse en un circuito competitivo y atractivo para los jugadores extranjeros, sumando torneo tras torneo a diferentes elementos de renombre. Pese a las importantes incorporaciones que tuvo el balompié azteca, el jugador más cotizado en la Liga MX fue Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana.

De acuerdo con lo publicado por el ranking de Transfermarkt, Mora duplicó su valor en tan solo un año, respaldado por sus actuaciones con el club fronterizo, quienes estuvieron cerca de eliminar a los Tigres de la UANL en la Liguilla del Apertura 2025. En total, Gilberto pudo marcar 12 tantos y se estableció como un jugador inamovible en el once titular de los Xolos.

Así mismo, se complementó con sus actuaciones con la Selección Mexicana, formando parte de varias convocatorias, y una de ellas fue la de la Copa Oro, certamen en el cual consiguió su primer título vistiendo la playera 'Tricolor'. También jugó para México en la Copa del Mundo sub-20, asumiendo el rol de figura, ya que logró anotar tres goles, entre ellos un penal decisivo; de acuerdo con la valoración del portal, Gilberto Mora tiene un costo de 10 millones de dólares.

#Deportes | Gilberto Mora asombra con su nivel; único futbolista mexicano en el top 100 para la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/WTzOqtfA5U — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 4, 2025

Con la misma valoración se encuentra el extremo izquierdo de las Águilas del América, Allan Saint Maximin; el jugador francés arribó a la Liga MX para el Apertura 2025, donde terminó jugando 12 compromisos con tres goles y un par de asistencias. Pese a su proyección, Maximin no ha podido mostrar su máximo potencial, ya que en su arribo a México se encontraba valorado en 13 millones de dólares, tres millones menos que en la actualidad.

#Deportes | ¿Se va del América? Allan Saint-Maximin se ausenta de la pretemporada y regresa a Francia ?uD83CuDDEBuD83CuDDF7https://t.co/m2crm5bbb7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

Otros jugadores pertenecientes a la Selección Mexicana que presentaron mejoría en el 2025 fueron Marcel Ruiz, el cual acaba de lograr el bicampeonato con Diablos del Toluca y su valor ronda los 9 millones de dólares. Con ese mismo precio aparece Erick Lira, mediocampista del Cruz Azul que tuvo participación en todo el Apertura 2025 y su respectiva Liguilla, así como en la Copa Intercontinental.

La lista se cierra con el delantero de las Chivas del Guadalajara, Armando González, quien tuvo su año de consagración en la Liga MX. La 'Hormiga' alcanzó el título de goleo en el Apertura 2025 y tuvo su debut con la Selección Mexicana, lo que lo llevó a mejorar su costo, pasando de los 2.5 a los 7 millones de dólares.

#Deportes | 'Hormiga' MVP: Armando González es elegido como el mejor jugador en el Apertura 2025 ?https://t.co/OwayWN4Zi1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

