Exjugador de la Liga MX es absuelto de las acusaciones por abuso sexual que enfrentaba en Argentina

Ciudad de México.- Luego de más de un año en un juicio, cuatro futbolistas fueron absueltos por los cargos de abuso sexual en su contra, los cuales los mantenían bajo el escrutinio de la justicia Argentina. El paraguayo, José Florentín, los argentinos Brian Cufré y Abiel Osorio, así como el uruguayo, Sebastián Sosa, este último exjugador de la Liga MX, finalizaron con éxito su proceso legal ante la grave acusación.

De acuerdo con los informes locales, en marzo del 2024, una joven presentó una denuncia contra Sosa, quien en ese momento era portero y referente del Vélez Sarsfield, equipo de la Liga Profesional de Argentina. De acuerdo con lo relatado por la fémina, Sebastián la invitó al hotel en el que se estaban hospedando antes de un partido contra el Atlético Tucumán y en compañía de los otros futbolistas antes mencionados, fue abusada sexualmente.

Luego de dichas acusaciones, los jugadores fueron dictados a prisión domiciliaria, aunque en junio del 2024, fueron puestos en libertad con ciertas medidas precautorias. Así mismo, Vélez Sarsfield rescindió el contrato de los cuatro inmiscuidos, por lo que terminaron jugando para equipos de menor envergadura.

José Florentín, Braian Cufré, Sebastián Sosa y Abiel Osorio fueron sobreseídos



Según sostuvo el juez Augusto José Paz Almonacid, el hecho "no constituye delito"



Por lo tanto, los cuatro futbolistas, que en ese entonces vestían la camiseta de Vélez, fueron absueltos tras haber… pic.twitter.com/8ZLvcjNIiv — Diario Olé (@DiarioOle) December 30, 2025

Augusto Paz Almonacid, juez encargado de llevar el caso, desestimó las acusaciones hechas por la fémina, basándose en el análisis luego de revisar las conversaciones provenientes del teléfono de la denunciante, concluyendo que se trató de un acto consensuado. Aún así, la representante legal de la parte acusatoria adelantó que buscará reabrir el caso y aseveró que la investigación estuvo "Plagada de irregularidades".

Sebastián Sosa fue el encargado de hacer pública la sentencia mediante su cuenta de Instagram, mediante la cual, agradeció a sus familiares, amigos y seguidores que lo apoyaron en tan complicado proceso. "Desde el primer día confiamos en la Justicia. Guardamos un respetuoso silencio durante el proceso para que el fallo del Juez sea el que aclare todos los dolorosos hechos".

Sosa arribó a la Liga MX en el 2016, cedido de Rosario Central para el Pachuca, y luego tuvo un paso por el Monarcas Morelia; en el 2020 vistió los colores del Mazatlán FC y luego fue enviado a Pumas UNAM, equipo con el cual tuvo mayor actividad. Con el cuadro universitario, Sebastián participó en 12 compromisos, de los cuales solo uno finalizó con el arco en ceros y en los restantes, le anotaron en 24 ocasiones.

SEBASTIÁN SOSA, EX PORTERO DE LIGA MX, ES ABSUELTOuD83DuDEA8



El portero, así como tres ex jugadores de Vélez, fueron absueltos tras ser acusados de abuso sexual por una joven.



El juez concluyó que había elementos para determinar que la relación fue consentida. https://t.co/mGnI7vUH46 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui