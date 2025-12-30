Figura de la Liga Dominicana llega a la LAMP para fortalecer la rotación de los Naranjeros

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo cerrarán la fase regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) como uno de los mejores equipos de la temporada, y ya con el boleto de playoffs asegurado desde el domingo, la directiva está ajustando sus piezas para llegar fortalecidos a la siguiente ronda.

Por eso el club de Sonora anunció este martes 30 de diciembre la llegada del zurdo estadounidense Garrett Dávila, quien fortalecerá el staff de abridores. El nacido en Carolina del Norte fue drafteado por los Kansas City Royals en la cuarta ronda en 2014 y debutó como profesional en 2016.

El lanzador zurdo Garrett Dávila es nuevo jugador de la Escuadra Naranja y está listo para lanzar el último juego de rol regular. ¡Bienvenido! uD83CuDF4AuD83DuDE4CuD83CuDFFB pic.twitter.com/35Fh6zxeav — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) December 30, 2025

El pitcher zurdo también ha formado parte de las sucursales de Chicago White Sox, Seattle Mariners y Washington Nationals, sumando en total ocho temporadas en las ligas menores, donde ostenta un impresionante récord de 46 triunfos, 12 rescates, 696.2 innings de labor con 624 ponches y una efectividad de 4.53.

Este 2025, el estadounidense lanzó en las sucursales de Washington en Rochester (Triple-A) y Harrisburg (Doble-A), logrando marca de siete victorias y cuatro descalabros con 56 entradas de labor, 60 ponches y 3.04 de porcentaje de carreras limpias. Por otra parte, Dávila cuenta con experiencia en el beisbol invernal, ya que durante las últimas tres temporadas lanzó en el beisbol dominicano con las Estrellas Orientales en 2023, Gigantes del Cibao en 2024 y Tigres de Licey en 2025.

Los @TigresdelLicey integran al relevista zurdo Garrett Dávila, brazo con recorrido en ligas menores (AA–AAA) y experiencia en @LIDOMRD con Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao.



uD83DuDCCA Números en LIDOM (Serie Regular)

-8.2 IP | ERA 6.23 | ERA+ 61

-11 H permitidos… pic.twitter.com/F8h8FLZUQH — Abraham Abreu P. (@abrahamabreup) December 13, 2025

Será la primera ocasión que Garrett Dávila pise el diamante en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), por lo que el combinado de Juan Gabriel Castro tiene una gran expectativa en el relevista. El jugador ya se encuentra sudando los colores de los Naranjeros y será el abridor del último juego del rol regular de la temporada, cuando los locales se midan este martes a los Yaquis de Obregón en el estadio Fernando Valenzuela.

Ficha Técnica

Nombre: Garrett Dávila

Fecha de Nacimiento: 17 de enero 1997

Lugar de Nacimiento: Belmont, NC, USA

Posición: Pitcher

Lanza: Zurdo

Batea: Zurdo

Estatura: 1.88 metros

Peso: 81 kg.

Equipo Anterior: Nacionales de Washington (AAA) y Tigres del Licey (LIDOM)

Fuente: Tribuna del Yaqui