La Liga Arco Mexicana del Pacífico tiene a sus clasificados para los playoffs de la temporada 2025-2026

Ciudad de México.- Luego de una intensa temporada en la cual se establecieron varios récords, la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026 ya tiene a sus ocho equipos clasificados que disputarán los playoffs para conocer al monarca del circuito. Pese a que los invitados a las 'Fiestas de Enero' fueron definidos, se tendrá que esperar a que finalice la jornada del 30 de diciembre para conocer cuáles serán los duelos en la primera ronda de la postemporada.

Al momento, Naranjeros de Hermosillo aparece en la primera posición conforme a la cosecha de puntos, con 16 unidades en total y, aunque encabeza un triple empate con dicha cantidad, el dominio que mantiene sobre los otros clubes en la pelea lo deja en la cima de la tabla. El equipo de la capital sonorense también encabeza la clasificación general, lo que les permitiría abrir en casa todas las rondas de playoffs en las que participen.

Jaguares de Nayarit es el que hasta el momento se encuentra en la segunda posición de puntos, alcanzando las 16 unidades con los ocho puntos obtenidos en la primera vuelta y la misma cantidad en el cierre de temporada. Con los mismos puntos se encuentra Yaquis de Obregón, quien se queda con el tercer puesto de la tabla; 'La Tribu' saldrá obligado a ganar el tercero de la serie contra Naranjeros o esperar resultados en otras plazas para poder superar a Jaguares y finalizar el año en el segundo puesto.

Tomateros de Culiacán es el cuarto lugar y sería el último que abra en casa la primera ronda de la postemporada; el equipo guinda ha cosechado 15 unidades, incluyendo las 10 por marchar primero en la segunda vuelta de la campaña, por lo que solo podría subir por resultados de otros equipos. La quinta posición la tiene Cañeros de Los Mochis, aunque con solo medio punto por detrás del equipo culichi.

Charros de Jalisco se mantiene en el sexto puesto de la clasificación de puntos, aunque podría subir un puesto más al solo estar a media unidad por detrás de Cañeros. Águilas de Mexicali es séptimo sin la posibilidad de escalar un lugar más, al igual que Algodoneros de Guasave, equipo que consiguió el último boleto a la postemporada.

El Tucson Baseball Team llegó a la última serie aún con esperanzas de clasificar, pero con la derrota en el segundo compromiso contra Algodoneros, quedó oficialmente eliminado. El equipo con sede en los Estados Unidos se sumó a Venados de Mazatlán, quienes perdieron la oportunidad de acceder a los playoffs luego de ser barridos por Yaquis en la 'Serie Navideña'.

Fuente: Tribuna del Yaqui