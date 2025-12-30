Los Angeles Angels rescinden el contrato con Anthony Rendon; deberán pagar cifra multimillonaria

Ciudad de México.- Luego de seis temporadas y una cantidad inmensa de dólares, Anthony Rendón fue colocado como agente libre, luego de que Los Angeles Angels rescindieran uno de los contratos menos fructíferos en la historia moderna de la MLB. Pese a eso, los 'Serafines' aún deberán compensar al antesalista, con una cifra que ronda los 38 millones de dólares, la cual será en pagos diferidos.

El nacido en Houston, Estados Unidos, se convirtió en una figura para los Washington Nationals en las siete temporadas que jugó para ellos, estableciéndose como uno de los mejores terceras bases, tanto con el guante como con el madero. En la temporada 2019 de la MLB, Rendón dejó un promedio de bateo de .319, con 44 dobletes, 34 vuelacercas y 126 carreras impulsadas, lo que le valió para ser nominado al MVP.

Anthony Rendon's time with the Angels is officially over as the two sides have agreed to a contract buyout



The Angels immediately have more money to spend this offseason as the final one-year, $38 million of Rendon's deal will now be deferred over the next three to five years pic.twitter.com/5XufiFhrkn — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) December 30, 2025

Tras ese mágico año, se convirtió en uno de los 'peces gordos' en la agencia libre, obteniendo un acuerdo con los Angels por siete años y 245 millones de dólares. La única temporada destacable con el equipo californiano fue la del 2020, en la cual tuvo .286 de avg., 9 cuadrangulares y 31 carreras impulsadas en los 52 juegos que se pudieron disputar por la pandemia del COVID-19.

A partir de ahí, las lesiones mermaron su rendimiento, causando que en 1032 juegos disponibles entre el 2021 y el 2024, solo tuviera participación en 257 y, en las ocasiones que estaba apto para jugar, el desempeño tampoco lo acompañó. También las polémicas fuera del terreno de juego estuvieron a la orden del día, ya que en el 2023 recibió una suspensión de cuatro juegos tras agredir a un aficionado de los Oakland Athletics.

Luego de completar su recuperación, el 2025 estaba llamado a ser su año de consolidación con los Angels, aunque antes del inicio de la temporada, se anunció que sería operado, quedando fuera por todo el año. De acuerdo con lo revelado por Sam Blum, periodista de The Athletic, los pagos quedarán diferidos en un lapso entre tres y cinco años, recibiendo los 38 millones de dólares restantes en su acuerdo.

Anthony Rendon's time with the Angels has come to an end, per @SamBlum3 pic.twitter.com/iBX57ZRT6Q — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 30, 2025

Si bien Anthony Rendon aún no anuncia de manera oficial su retiro del deporte profesional, las constantes lesiones y la baja del rendimiento a los 35 años serían causas suficientes para dejar los diamantes de manera definitiva.

Anthony Rendon's MLB career is finally over.



He was essentially paid $953,307 per game with the Angels.



$245 million / 257 games played



The biggest bust in pro sports history. — Dan Clark (@DanClarkSports) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui